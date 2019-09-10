Davutoğlu'nun gerekçeli ihraç kararı ortaya çıktı

Oda TV'de yer alan habere göre; ihraç kararına gerekçe olarak Davutoğlu’nun yaptığı konuşmalar, sosyal medya paylaşımları ve gazetelerde yer alan demeçleri gösterildi.

Davutoğlu’nun AK Troller ve Pelikancılar hakkındaki sözleri AK Prti için bir ihraç gerekçesiyle sayıldı.

Gerekçeye Davutoğlu'nun, "Devlet makamlarını bir takım troll çetelerine teslim edenler karşısında üç sene sustuk" sözleri de eklendi.

Gerekçede eski Başbakanın, “Kimse ümmeti tekeline alamaz. Kimse bu ümmet benim partimin tekelindedir diyemez. Ümmetten kastedilen yalılarda oturup Türkiye’yi dizayn etmeye çalışanlarsa biz o topluluktan değiliz” sözleri de yer aldı.

Ahmet Davutoğlu’na gönderilen metninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak üzerinden yapılan eleştirilere dair konuşma da yer alıyor. Davutoğlu pek çok kez, aile ilişkileriyle devlet işlerinin ayrılması gerektiğini belirtmiş ve “Devlet yapısıyla aile ilişkileri kesinlikle ayrılmalıdır. Devlet hiyerarşisinde birinci derece akrabalıklar olmamalıdır. Çok radikal köklü reformlarla bu ülkenin psikolojisi ve devlet yapısı yeniden inşa edilmelidir” ifadelerini kullanmıştı.

İhraç gerekçesinde Davutoğlu’nun, “Yaşanan ekonomik krizi inkar ederek yönetemeyiz” ve “Ekonomik krizle, adalet yerlerde sürünüyor onunla ilgilenin. Hz. Ömer’in adaletini söylemekle adalet gelmez” sözleri de yer aldı.









