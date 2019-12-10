Davutoğlu’nun partisi Cuma günü kuruluyor

AK Parti'nin eski genel başkanı ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu kurmayı kararlaştırdığı yeni parti için sona gelindi. Cuma günü İçişleri Bakanlığı'na kuruluş belgeleri teslim edilecek ve aynı gün Davutoğlu niçin ayrı bir siyasi parti kurduklarını, partinin diğer siyasi partilerden farkını anlatacak.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre 81 il'den 130 kurucunun yer aldığı yeni partinin isminin “Bizim Parti”, “Bir Parti” olması üzerinde duruldu. Daha çok “Bizim parti” ismi öne çıktı. Ancak yeni gelen bazı öneriler üzerine partinin ismi en geç Perşembe günü netleşecek.

“BEDEL ÖDEDİ”

AK Parti'nin eski Genel Başkan Yardımcılığı, eski Manisa Milletvekilliği, 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkan Yardımcılığını da yapmış olan Doç. Dr. Selçuk Özdağ da, yeni partinin kuruluşunda öne çıkan isimlerin başında geliyor.

Davutoğlu'nun, AK Parti Genel Başkanlığı ve başbakanlık yaptığı dönemde yolsuzluk ve hırsızlıkların önlenmesi için “Şeffaflık Yasası”, “Siyasi Etik Yasası”, imar rantlarının kişilere değil., hazineye aktarılması amacıyla “İmar Yasası” çıkartmak istediğini hatırlattı. Özdağ, SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

“Bu yasal düzenlemeler üzerine Cumhurbaşkanıyla aralarında ciddi anlaşmazlıklar oluştu. Bazı yasa tasarılarının getirilmemesi için her şey yapıldı. Bazıları genel kurula getirilmeden önce , MYK ile bazı yetkilerinin elinden alınmasıyla, ‘Burada genel başkanlık yapamayacağını' anladı ve görevi bıraktı.”

GÜRSEL TEKİN'E YAKIŞMADI

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, “Koltuk gidince Davutoğlu, Siyasi Etik Yasa Teklifini imzalamamıştı” açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirten Özdağ, şunları söyledi:

“Gürsel Tekin, tecrübeli bir milletvekili. Ancak bu açıklamasını şık bulmadığım gibi teamüllere de uymuyor. Çünkü, Kanunların nasıl yapıldığını bilir. Bir siyasi parti kanun teklifi hazırlar. Diğeri Başka bir siyasi parti de benzer bir teklif hazırlarsa bunlar komisyonda birleştirilir. Teklifler genel kurulda görüşülmek üzere sıraya girer. Görüşülür ya da reddedilir. Gürsel Beye sormak gerekiyor: CHP ne zamandan beri hazırladığı kanun tekliflerini iktidar partisinin imzasına açıyormuş? Bu sözleri Tekin'e yakıştıramadım.

SİYASET SERTLEŞİYOR

Partinin kuruluş çalışmalarının Cuma günü tamamlamış olacağını, genel başkan Ahmet Davutoğlu'nun öğleden sonra kapsamlı açıklamalarda bulunacağını belirten Özdağ, “Günde 20 saat çalışıp partimizin bir an önce kuruluşunu tamamlamak istiyoruz. Ne kadar erken olursa o kadar iyi olur. Çünkü siyaset giderek sertleşiyor. Çarşamba günü İçişleri Bakanlığı'ndan randevu isteyeceğiz” dedi.