Davutoğlu'nun partisinin yeni adresi belli oldu

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu liderliğinde kurulmaya hazırlanan partinin yeni İstanbul il merkezi Küçükçekmece’de tutuldu.

Tadilat çalışmaları başlatılan binanın bu ay sonuna kadar hazırlanması bekleniyor.

Independent Türkçe'den Cihat Arpacık'ın haberine göre; Davutoğlu ekibi geçtiğimiz ay kuracakları partinin İstanbul il başkanlığı olarak kullanılmak üzere Bahçelievler’de bir plaza katını kiraladı.

Ofisin içinde hazırlıklar sürerken mimari tasarım çalışmalarının izinsiz yapıldığı iddiasıyla Bahçelievler Belediyesi, ofisi mühürledi.

Ofis sahibinin zarar görmesini engellemek isteyen Davutoğlu ekibi kontratı iptal ederek yeni merkez arayışlarına başladı.

Yeni İstanbul merkezi Küçükçekmece sınırları içinde

O arayışlar geçtiğimiz günlerde sonuç verdi. Küçükçekmece sınırları içinde yeni bir merkez bulundu ve yeni partinin İstanbul il başkanlığı merkezinin burası olmasına karar verildi.

İlk bulunan ofisi mühürleyen Bahçelievler Belediyesi, Davutoğlu’nun 2014-2016 arasında genel başkanlığını yaptığı AK Parti’ye ait. Davutoğlu, 14 Eylül 2019’da yakın çalışma ekibiyle birlikte AK Parti’den istifa ederek yeni parti çalışmalarına başlamıştı.

Bir dönem AK Parti saflarında siyaset yapan çok sayıda ismin de Davutoğlu ile beraber hareket ettiği biliniyor.

"Eski arkadaşlarımızın ellerinden ve dillerinden emin değiliz"

Davutoğlu’na yakın kaynaklar, yeni bulunan ve partinin İstanbul il başkanlığı olarak kullanılması planlanan binanın yeni bir “engellemeye” maruz kalmaması için belediyesi AK Parti’ye ait olmayan bir ilçede bulunduğunu söylüyor.

Uzun bir dönem AK Parti’de siyaset yapan ve şu anda Davutoğlu ile birlikte hareket eden eski bir milletvekili Independent Türkçe’ye, “Adalet ve hukuku gözetmek için beraber yola çıktığımız arkadaşlarımızın ellerinden ve dillerinden emin olamadığımız için böyle bir yol seçmeye mecbur bırakıldık” dedi.