Davutoğlu'nun paylaşımına ''imla'' tepkisi

Ahmet Davutoğlu'nun yoksulluğa karşı eylemlere ilişkin 'sokağa çıkmayın' çağrısı yaptığı paylaşımına Evrensel Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat'tan bir uyarı geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dün başlayan hayat pahalılığı ve yoksulluğa karşı eylemlere ilişkin gece saatlerinde bir paylaşım yapmış ve sokağa çıkmayın çağrısında bulunmuştu.

Davutoğlu, ''Bu iş sokakta değil, sandıkta çözülür! Sizi sokağa çağıranlara kulak asmayın, tuzağa düşmeyin! Seçimle gelen, seçimle gidecektir. Gelin yanımızda yer alın. Sandıkta bu beceriksiz iktidarı hep birlikte gönderelim. Geleceğe Güvenle yürüyelim'' ifadelerini kullanmıştı.

İTİRAZ!

Davutoğlu'nun paylaşımına Evrensel Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat'tan itiraz geldi.

Davutoğlu'nun paylaşımına yanıt veren Polat, ''Çok stratejik ve derin bir mevzu değil ama ikinci 'g' küçük'' diye yazdı.