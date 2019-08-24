Davutoğlu’nun ‘terör’ açıklamaları için araştırma önergesi

Davutoğlu dünkü konuşmasında, bildiklerini söylemesi durumunda, kendisini bugün terörle mücadele konusunda eleştirenlerin insan içine çıkamayacaklarını belirterek, “Neden mi? İlerde Türkiye’nin tarihi yazılırsa, en önemli dönemlerden biri 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki dönem olarak yazılacaktır” demişti.

HDP’li Kurtulan, ‘2014-2016 yılları arasında yaşanan saldırı ve katliamların araştırılması, çözüm sürecinin sonlandırılmasına giden sürecin tüm açıklığı ile ortaya çıkarılması, sorumluların yargı önüne çıkarılması, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun bahsi geçen döneme ilişkin beyanlarının incelenmesi amacıyla’ Anayasa’nın 98’inci ve içtüzüğün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını teklif etti.

Davutoğlu’nun başbakanı olduğu AK Parti hükümeti, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde tek başına iktidar olamamış, koalisyon kurulamayınca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 1 Kasım 2015’te yapılmak üzere ‘tekrar seçim’ kararı alınmıştı. AK Parti tekrar çoğunluğu sağlayarak iktidar olmuştu.

İki seçim arasında İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde bombalı ve silahlı saldırılar sonucu 242’si sivil, 197’si güvenlik görevlisi, toplam 439 kişi hayatını kaybetmişti.

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