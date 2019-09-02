''Dayak tavsiyeli'' kitap Meclis gündeminde !

AK Partili belediye kadının nerede ve nasıl dövüleceğine ilişkin detaylı tavsiyeler veren kitabı Şubat 2017’den beri yeni evlenen çiftlere hediye ediyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından yeni evlenen çiftlere hediye edilen ve kadının nasıl dövüleceğine dair açık tavsiyelerin verildiği kitaptan bazı ifadeler şöyle: “Sopa, demir gibi tehlikeli bir alet kullanılmayacak”, “Dövme halkın içinde değil, gizli ve kendi evinde olacak”, “Kadın dövülüp kapı dışarı atılmayacak”, “Kadın itaat edince dayağa son verilecek.”

‘Kitap kadına yönelik şiddeti meşrulaştırmaya çalışıyor’

HDP'li Ersoy ‘belediyelerin kadına yönelik şiddete karşı önlemler alması gerekirken AK Partili Şahinbey belediyesinin belediye bütçesini de kullanarak kadına yönelik şiddeti nasıl kurumsallaştırabilirim çalışması yaptığını’ vurguladı: “Bu ifadelerin yer aldığı kitap kadına yönelik şiddeti azmettirmektedir. Bir kamu kurumu olan belediye tarafından kadına yönelik şiddeti meşrulaştırmaya çalışan, buna yol ve yordam gösteren çağdışı kitabın dağıtılması ve yaygınlaştırılması kadın haklarına da aykırıdır.”

Ersoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan şu sorulara yanıt istedi:

Şahinbey Belediyesinin dağıttığı ‘Aile Saadeti‘ kitabının toplatılması ve dağıtımının engellenmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak herhangi bir girişimde bulunuldu mu?

Kitabın yazarı S. Muhammed Saki Erol ve dağıtanlar hakkında, kadına yönelik şiddeti azmettirmeleri suçundan, Bakanlık olarak herhangi bir cezai ve idari bir süreç başlatıldı mı?

Bu kitapta ‘kocaya’ verilen tavsiyeler kadın cinayetlerine azmettirmek değil midir?