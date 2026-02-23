DEM Parti adını değiştiriyor... Yeni adında terörsüz Türkiye vurgusu var!

Terörsüz Türkiye sürecinde DEM Parti adının "Demokratik Cumhuriyet" vurgusuyla değişeceği öne sürülürken DTK, HDK ve DBP gibi bileşen kurumların kapatılacağı belirtildi. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan'ın devam etmesi beklenirken kadrolarda ciddi değişiklik öngörülüyor.

Terörsüz Türkiye sürecinde yasal ve hukuki adımların hız kazandığı bu dönemde DEM Parti'den tarihi bir hamle geldi. Habertürk'te yer alan habere göre DEM Parti, sürecin dinamiklerine uygun olarak köklü bir dönüşüme gidiyor.

Habertürk'ün haberine göre partinin adı değişecek ve yeni isimde "Demokratik Cumhuriyet" ifadesinin mutlaka yer alacağı belirtildi. Bu değişiklikle birlikte "Cumhuriyet" kavramının yeniden içinin doldurulması, silahın yerini bilim ve demokrasinin alması hedefleniyor. Yeni dönemde partinin çok daha geniş kitlelere ulaşmayı ve gerçek anlamda bir "Türkiye partisi" olmayı hedeflediği vurgulandı.

Yapısal değişiklikler yalnızca isimle sınırlı kalmıyor. Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) başta olmak üzere bileşen kurumların kapatılması planlanıyor. Bu kararla tüm sol bileşenlerin tek parti çatısı altında siyaset yapmasına imkan tanınacak. Ayrıca DEM Parti listesinden seçilen milletvekillerinin Meclis'e girdikten sonra başka bir parti adına yoluna devam edemeyeceği de karara bağlandı.

Partinin kadrolarında da önemli değişiklikler bekleniyor. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan'ın görevine devam etmesi kesin gözüyle bakılırken diğer isimlerin büyük ölçüde değişeceği ifade edildi. Kongrenin yaz aylarında yapılması öngörülüyor; ancak kesin tarihin Terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmelere göre şekilleneceği belirtildi.

Habertürk