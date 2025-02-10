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DEM Parti, bebek katili Öcalan için Barzani'ye gidiyor

DEM Parti, bebek katili Öcalan için Barzani'ye gidiyor
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DEM Parti heyeti eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan ile ilgili görüşmek üzere KDP Başkanı Mesud Barzani ile görüşecek.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) İmralı heyeti, 16 Şubat Pazar günü KDP Başkanı Mesud Barzani ile görüşecek.

İmralı’da PKK lideri Abdullah Öcalan ile iki kez görüşen DEM Parti heyeti, hafta sonu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) geçerek Bölgesel Yönetim yetkilileriyle bir araya gelecek.

DEM Parti'nin verdiği bilgiye göre heyette İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve DEM Parti'nin Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri ile parti yetkilileri yer alacak.
 
Heyet, 16 Şubat Pazar günü Erbil'de Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani ile bir araya gelecek.

Heyet, 17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye’ye geçerek YNK Lideri Bafil Talabani, Kubat Talabani ve YNK yetkilileri ile görüşecek. 

Yapılacak ziyaretlerde, İmralı’da yapılan görüşmelerin detayları paylaşılacak ve ilgililerin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşünceleri eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan’a iletilecek.

Etiketler dem parti abdullah öcalan kdp barzani Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ıkby mesut barzani Neçirvan Barzani
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