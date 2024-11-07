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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a soruşturma

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a soruşturma
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İçişleri Bakanlığı, kayyum atamaları sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç'un yaptıkları açıklamalar nedeniyle haklarında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına, Başkan Vekilleri görevlendirilmesiyle ilgili olarak; DEM Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan’ın 04.11.2024 tarihinde yapmış olduğu konuşma ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç’un 04.11.2024 tarihinde yapmış olduğu açıklama nedeniyle haklarında yasal işlem başlatılmıştır." denildi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/6 esas sayılı Kobani Davası kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 10 yıl hapis cezası alması, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/142 esas sayılı dosyası kapsamında terör örgütü propagandası yapmak suçundan davanın devam etmesi ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/7685 sayılı soruşturma dosyası kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturma nedeniyle Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Türk'ün yerine 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini aktarıldı.

Açıklamada, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün de Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/70 esas sayılı dosya kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması, Batman Cumhuriyet Başsavcısının 2023/14816 esas sayılı soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi ve Batman Cumhuriyet Başsavcısının 2024/7894 esas sayılı soruşturma kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi nedeniyle Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı bilgisi verildi.

Sönük'ün yerine 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Batman Valisi Ekrem Canalp'ın Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın, Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/136 esas sayılı dosyası kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası alması, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısının 2024/466 esas sayılı soruşturma kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi nedeniyle Mehmet Karayılan'ın, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu, Şanlıurfa Valiliğince Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

 

Etiketler dem parti tuncer bakırhan
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