DEM Parti ile görüşen Özgür Özel'den ilk açıklama: ''Zemin parlamentodur''

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile görüştü. Özel, ''Zemin parlamentodur. Türkiye Büyük Millet Meclisi dışındaki oluşturulan zeminlerde bir çözüm arayışı doğru bir arayış olmaz'' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile parti genel merkezinde bir araya geldi. Görüşmede Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ile Gökçe Gökçen eşlik etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmenin ardından Özel ve Hatimoğulları, açıklama yaptı. Özel, "Çatışmalı bir süreç terk edilecekse terör örgütü silahlarını bırakacaksa, kendisini lağvedecekse, artık hiçbir ana ağlamayacaksa, şehitler gelmeyecekse, Türk'ün annesi, Kürt'ün annesi ağlamayacaksa, kan duracaksa, yetimler olmayacaksa, milletin verdiği görev bu sürece katkı sağlamaktır. Milletten bu yetkiyi alıp da böyle bir sürece karşı olmak demek, ‘Akan kan ve gözyaşının devam etmesine benim bir çözümüm yok. Ben orada yokum’ demektir. Biz bu siyasetin insanları değiliz" dedi.

'HATALARDAN DERS ALMAK GEREKİR'

Sorunun çözülmesi için gayret sarf edeceklerini söyleyen Özel, "Zemin neresidir? Zemin parlamentodur. Eğer 2013-2015 süreci olması gerektiği gibi yönetilseydi o günden bugüne gözyaşı ve kan akmayacaktı. O gün doğru yönetilseydi sonrasında hendek olayları; bu kadar çok yuvaya ateş, evladın, eşin, annenin, babanın yüreğine ateş düşmeyecekti. O yüzden geçmişte yapılan hatalardan ders almak gerekir. Türkiye Büyük Millet Meclisi dışındaki oluşturulan zeminlerde bir çözüm arayışı doğru bir arayış olmaz. Bizim 7-8 başlık üzerinde, ana tema üzerinde çalıştığımız, çok sayıda kanunda, 20’den fazla kısımla çalışmalar yaptığımız bir demokratikleşme paketi var. Bu paketin hayata geçmesi durumunda Kürt sorununda da çok önemli bir ilerlemenin kaydedileceği, hele hele Türkiye’nin dünyadaki algısı, ekonomisine yapacağı katkılar, şu anda en gerilerde olduğumuz tüm endekslerde bizi çok daha ileriye götürebilecek, Türkiye’yi demokratikleşme üzerinden yeniden bir kalkınma sürecine sokabilecek öneri setimizden kimse mahrum kalmayacak. Ama bunlar reddedilir, yapılmazsa o zaman sorunun çözümü mümkün olmayacak. Biz dışlanırsak, süreç baltalanırsa, böyle bir mesele, bu sorun bu dönemde çözülmezse Adalet ve Kalkınma Partisi tarihe bu sorunu çözmeyi birkaç kez siyasete alet etmiş; ama parti çıkarları ve kişisel çıkarları için bunu heba etmiş bir siyasi hareket olarak tarihin sayfalarında yerini alır" dedi.

'KATLİAM YAŞANIYOR, SORUMLUSU KİM'

Suriye’deki gelişmelerle ilgili 15 kişilik bir heyet görevlendirdiğini belirten Özel, "Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı bir demokratik Suriye öneriyoruz. Ve bunun için gayret sarf etmeleri gerektiğini söylüyoruz. Onlar bunu bir aktörle, kravat taktıkları bir aktörle yapmaya çalışıyorlar. Ve bunun sağlıklı ilerleyeceğini taahhüt ediyorlar. Bin tane veya işte yüzlerce, doğru rakam nedir keşke bu konuda herkesin itibar edebileceği sağlıklı kaynaklar olsa; ama yüzlerce, binin üzerine çıktığı söylenen sivil kayıplar ortadaysa bunun sorumlusu kim? Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak siz güvendiğiniz, iş birliği içinde olduğunuz, desteklediğiniz, o aktöre emanet ettiğiniz ve Türkiye’deki akrabaları, en başta Hatay’daki akrabaları endişeyle, ‘Can güvenlikleri yok’ dediler. Siz 'merak etmeyin' dediniz. Katliam yaşanıyor. Bunun sorumlusu kim? Suriye’de aralık ayında büyük bir zafer elde etmişlerdi, büyük bir başarıydı. Kimileri işte neredeyse uluslararası ödüllere layık görüyordu Erdoğan’ı. Bu mu sonuç? Alevilerin katledilmesi mi? Ve buna engel olamaması mı? Oradaki meşru muhatap gördüğünüz kişilerin, bugün Lazkiye'de Aleviler katliama tabi tutuluyorken buna engel olabildiklerini mi söyleyeceksiniz bize? Ne yaptıklarını söyleyeceksiniz? Bu konuda Suriye’de akan her gözyaşından, Suriye’nin bugünkü rejimine tam destek veren ve bu rejime sanki meşru ve herkesi kapsayan bir geçiş hükümetiymiş muamelesi yapanlar sorumludur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderler için Beştepe’de iftar programı düzenleyeceği iddialarına ve kendisinin bu iftara katılıp katılmayacağına yönelik soruya yanıt veren Özel, "Zamanı belirsiz, yeri belirsiz, muhataplardan böyle bir davet gelmemiş. Olmamış davete gidip de iftar yapılmaz. Hangi zamanda, hangi zeminde, hangi mekanda ve ne amaçla bir toplantı daveti olduğu bize ulaştırıldığı takdirde onu usulü dahilinde değerlendirip yanıtlarız” dedi.

'PERİŞAN DURUMDALAR'

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler’in Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde ağırlamalara ilişkin iddialarının sorulması üzerine Özel, "Ben ‘Tencere dibin kara, seninki benden kara’ siyasetini hayatta yapmadım. Bundan sonra da yapmam. Bursa Büyükşehir’in geçmiş dönemde benim açıkladığım, kendi partisinin, Demokratik Sol Parti’nin, HÜDA-PAR’ın, MHP’nin, Ülkü Ocakları’nın, 16 bakanın ziyaretlerinde yaptığı harcamalarla ilgili savcılıklar harekete geçsin. Zaten savcılar AK Parti’nin her söylediğini talimat kabul ediyor. Bu kadar ahlaki üstünlüğünü kaybetmiş bir iktidarın, siyasi iktidarını sürdürmesi mümkün değildir. Her taraflarından, devraldığımız bütün belediyelerde, dosya dosya yolsuzluk dosyalarını İçişleri Bakanlığı geliyor el koyuyor. Aldığı günden itibaren Süleyman Soylu döneminde el konulmuş. Hiçbirisine bir işlem yapmıyorlar. Gerçekten ahlaki üstünlüğünü bu kadar kaybettikten sonra siyasi bir üstünlük beklemesinler. Perişan durumdalar. Bizim yarınki grup toplantımızı da beklesin, ona da yarından sonra yanıt verir" diye konuştu.

'ÇATIŞMAZLIK SÜRECİNİN BAŞLAMASI ÖNEMLİ’

Tülay Hatimoğulları ise ziyaretlerin devam edeceğini ifade ederek, "Bu çağrının muhatabı bir yandan Öcalan'ın kendi örgütü, öte yandan Türkiye'deki bütün toplumsal ve siyasal dinamikler, siyasi partiler iktidarıyla, muhalefetiyle birlikte bütün siyasi partiler ve aynı zamanda devletin kendisidir. Bu çağrının akabinde bu sürecin özellikle yasal ve hukuki bir zemine kavuşması için elbette kimi ortamların hazırlanması çok kıymetli ve önemli olacaktır. Burada çatışmasızlık sürecinin özellikle altını çizmek isterim. Çünkü bu fesih sürecinin gerçekleşebilmesi, bu demokratik dönüşümün gerçekleşebilmesinin zemininin güçlü bir biçimde hazırlanması gerekiyor. Bu bakımdan da başta çatışmasızlık sürecinin başlaması önemli" dedi.

'BİZ AYNI NOKTADAYIZ'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin süreç hakkında açıklaması ile ilgili Hatimoğulları, "Sayın Bahçeli'nin yaptığı son açıklamada hukuki zeminle ilgili bir vurgusu var. Ama bizler başından beri aynı yerdeyiz. Öcalan yaptığı çağrıda da ifade etti. Bizler de başından beri söyledik, bu diyalog sürecinin ilerleyebilmesinin en önemli zemini yasal ve hukuki zeminin inşa edilmesidir. Bu zeminin açılmasıdır. Ve parlamentonun burada rol üstlenmesi çok önemli. Yapılan açıklamayı hep birlikte de gördük, değerlendirdik. Biz aynı noktadayız. Yani hukuki sürecin yasal zeminin örgütlenmesi, yasal zeminin açılması, parlamentonun üstlenmesi bu diyalog sürecinin daha ileri bir seviyeye taşınması açısından önemli" ifadelerin kullandı.

DHA