DEM Parti PKK'lı teröristler için ''bir defaya mahsus'' olacak yasal düzenlemeyi duyurdu!

DEM Parti TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Van'daki bayramlaşma programında "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan 7-8 maddelik yeni yasa taslağını açıkladı. Buldan, yasal düzenlemenin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye gidiş gelişine imkan tanıyacağını,

Ankara siyasetinde "Terörsüz Türkiye" söylemleriyle başlayan yeni döneme ilişkin tartışmalar hız kazanırken, süreçle ilgili en somut iddia Van'dan geldi.

DEM Partili TBMM Başkanvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, Van'da katıldığı bayramlaşma programında gündemi sarsacak yeni yasa hazırlıklarını kamuoyuyla paylaştı.

7-8 Maddelik "Bir Sefere Mahsus" Yasa Hazırlığı

DEM Parti ve DBP Van il örgütleri tarafından düzenlenen bayramlaşma etkinliğinde konuşan Pervin Buldan, bayram tatilinin ardından Türkiye'nin yeni bir siyasi sürece gireceğini belirtti. Planlanan yeni düzenlemenin 7-8 maddeden oluşmasını beklediklerini ifade eden Buldan, bu yasa taslağının "bir sefere mahsus" çıkarılmasının değerlendirildiğini vurguladı.

Söz konusu yasal düzenlemenin içeriğine dair çarpıcı detaylar veren Buldan, yasadan yararlanacak örgüt mensuplarının belirli bir zaman dilimi içerisinde Türkiye'ye ya da başka ülkelere gidip gelebileceğini iddia etti. Sürecin aciliyetine dikkat çeken deneyimli siyasetçi, "Bu süreç zamana yayılmayacak kadar acildir. Bir an önce yasal zeminin oluşturulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İmralı Görüşmesi ve "Kök Yasa" Vurgusu

Konuşmasında 24 Mayıs tarihinde İmralı'da Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdikleri üç saatlik görüşmeye de değinen Buldan, masadaki en önemli başlıklardan birinin bu yasa hazırlığı olduğunu dile getirdi. Öcalan'ın yeni düzenleme için "kök yasa" vurgusu yaptığını aktaran Buldan, Öcalan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve sürecin ilerlemesi için çaba sarf ettiğini, ayrıca toplumsal kesimlere "sürece sahip çıkma" çağrısında bulunduğunu belirtti.

"Meclis Kapanmadan Gündeme Alınması İçin Çalışacağız"

Yeni yasa taslağının demokratikleşme sürecinin önünü açacağını savunan Buldan, bayram sonrası Ankara'da yoğun bir siyasi mesaiye başlayacaklarını duyurdu. Taslağın TBMM tatile girmeden önce meclis gündemine alınması için girişimlerde bulunacaklarını söyleyen Buldan, bu adımın ardından kapsamlı demokratikleşme ve reform paketlerinin de geleceğini iddia etti. Barış ve çözüm beklentilerinin yasal güvenceye kavuşmasının önemine değinen Buldan, planlanan yasanın sadece Türkiye'de değil, tüm Orta Doğu'da yeni bir dönemi başlatabileceğini ifade etti.