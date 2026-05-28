  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. DEM Parti PKK'lı teröristler için ''bir defaya mahsus'' olacak yasal düzenlemeyi duyurdu!

DEM Parti PKK'lı teröristler için ''bir defaya mahsus'' olacak yasal düzenlemeyi duyurdu!

DEM Parti PKK'lı teröristler için ''bir defaya mahsus'' olacak yasal düzenlemeyi duyurdu!
Güncelleme:

DEM Parti TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Van'daki bayramlaşma programında "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan 7-8 maddelik yeni yasa taslağını açıkladı. Buldan, yasal düzenlemenin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye gidiş gelişine imkan tanıyacağını,

Ankara siyasetinde "Terörsüz Türkiye" söylemleriyle başlayan yeni döneme ilişkin tartışmalar hız kazanırken, süreçle ilgili en somut iddia Van'dan geldi.

DEM Partili TBMM Başkanvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, Van'da katıldığı bayramlaşma programında gündemi sarsacak yeni yasa hazırlıklarını kamuoyuyla paylaştı.

7-8 Maddelik "Bir Sefere Mahsus" Yasa Hazırlığı

DEM Parti ve DBP Van il örgütleri tarafından düzenlenen bayramlaşma etkinliğinde konuşan Pervin Buldan, bayram tatilinin ardından Türkiye'nin yeni bir siyasi sürece gireceğini belirtti. Planlanan yeni düzenlemenin 7-8 maddeden oluşmasını beklediklerini ifade eden Buldan, bu yasa taslağının "bir sefere mahsus" çıkarılmasının değerlendirildiğini vurguladı.

Söz konusu yasal düzenlemenin içeriğine dair çarpıcı detaylar veren Buldan, yasadan yararlanacak örgüt mensuplarının belirli bir zaman dilimi içerisinde Türkiye'ye ya da başka ülkelere gidip gelebileceğini iddia etti. Sürecin aciliyetine dikkat çeken deneyimli siyasetçi, "Bu süreç zamana yayılmayacak kadar acildir. Bir an önce yasal zeminin oluşturulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İmralı Görüşmesi ve "Kök Yasa" Vurgusu

Konuşmasında 24 Mayıs tarihinde İmralı'da Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdikleri üç saatlik görüşmeye de değinen Buldan, masadaki en önemli başlıklardan birinin bu yasa hazırlığı olduğunu dile getirdi. Öcalan'ın yeni düzenleme için "kök yasa" vurgusu yaptığını aktaran Buldan, Öcalan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve sürecin ilerlemesi için çaba sarf ettiğini, ayrıca toplumsal kesimlere "sürece sahip çıkma" çağrısında bulunduğunu belirtti.

"Meclis Kapanmadan Gündeme Alınması İçin Çalışacağız"

Yeni yasa taslağının demokratikleşme sürecinin önünü açacağını savunan Buldan, bayram sonrası Ankara'da yoğun bir siyasi mesaiye başlayacaklarını duyurdu. Taslağın TBMM tatile girmeden önce meclis gündemine alınması için girişimlerde bulunacaklarını söyleyen Buldan, bu adımın ardından kapsamlı demokratikleşme ve reform paketlerinin de geleceğini iddia etti. Barış ve çözüm beklentilerinin yasal güvenceye kavuşmasının önemine değinen Buldan, planlanan yasanın sadece Türkiye'de değil, tüm Orta Doğu'da yeni bir dönemi başlatabileceğini ifade etti.

Bu Haberleri Kaçırma...

Çağla Şıkel'in 13 yaş küçük yeni sevgilisi ortaya çıktı
Çağla Şıkel'in 13 yaş küçük yeni sevgilisi ortaya çıktı
Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan'ın dekolteli tatil tarzına beğeni yağdı
Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan'ın dekolteli tatil tarzına beğeni yağdı
Yazın sessiz katilleri Türkiye'ye geri döndü! Bu illerde yaşayanlar dikkat! İşte belirtiler...
Yazın sessiz katilleri Türkiye'ye geri döndü! Bu illerde yaşayanlar dikkat! İşte belirtiler...
Yağışlar Türkiye'ye giriş yaptı; sağanak ve dolu hayatı felç etti: Araçlar yollarda mahsur kaldı
Yağışlar Türkiye'ye giriş yaptı; sağanak ve dolu hayatı felç etti: Araçlar yollarda mahsur kaldı
Cezaevinden çıktı, hastanede dehşet saçtı! 2'si güvenlik görevlisi 3 yaralı var!
Cezaevinden çıktı, hastanede dehşet saçtı! 2'si güvenlik görevlisi 3 yaralı var!
''Tövbe ettim'' demişti; Şeyma Subaşı bikini sözünü çabuk bozdu
''Tövbe ettim'' demişti; Şeyma Subaşı bikini sözünü çabuk bozdu
Uzman çavuşluğu bırakıp köyüne dönüp, kendi işinin patronu oldu
Uzman çavuşluğu bırakıp köyüne dönüp, kendi işinin patronu oldu
Özgü Kaya'dan Murat Dalkılıç ile ilgili olay olan itiraf
Özgü Kaya'dan Murat Dalkılıç ile ilgili olay olan itiraf
Etiketler pervin buldan yeni yasa taslağı terörsüz Türkiye Terörsüz Türkiye süreci dem parti abdullah öcalan siyaset terör terörist bebek katili özel izin imralı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Uzman çavuşluğu bırakıp köyüne dönüp, kendi işinin patronu oldu Uzman çavuşluğu bırakıp köyüne dönüp, kendi işinin patronu oldu Türkiye'deki NATO Zirvesi için memurlar 9 günlük idari izin verildi! Türkiye'deki NATO Zirvesi için memurlar 9 günlük idari izin verildi! Nüfusun 3'te 1'inin gözü kulağı AK Parti'nin verip de unuttuğu seçim müjdesinde! Nüfusun 3'te 1'inin gözü kulağı AK Parti'nin verip de unuttuğu seçim müjdesinde! Yazın sessiz katilleri Türkiye'ye geri döndü! Bu illerde yaşayanlar dikkat! İşte belirtiler... Yazın sessiz katilleri Türkiye'ye geri döndü! Bu illerde yaşayanlar dikkat! İşte belirtiler... Motosiklet ile takip ettikleri kamyonetten seyir halinde tam 40 kilo et çaldılar! Motosiklet ile takip ettikleri kamyonetten seyir halinde tam 40 kilo et çaldılar! Türkiye'nin sessiz katili bu sefer ısırmadan öldürdü! Aynı ilimizde peşpeşe 3'üncü ölüm yaşandı! Türkiye'nin sessiz katili bu sefer ısırmadan öldürdü! Aynı ilimizde peşpeşe 3'üncü ölüm yaşandı! Demet Özdemir'in bayram kutlamasına lüks evi damgasını vurdu Demet Özdemir'in bayram kutlamasına lüks evi damgasını vurdu Kılıçdaroğlu CHP'li milletvekilleriyle bayramlaştı Kılıçdaroğlu CHP'li milletvekilleriyle bayramlaştı Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan'ın dekolteli tatil tarzına beğeni yağdı Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan'ın dekolteli tatil tarzına beğeni yağdı Yağışlar Türkiye'ye giriş yaptı; sağanak ve dolu hayatı felç etti: Araçlar yollarda mahsur kaldı Yağışlar Türkiye'ye giriş yaptı; sağanak ve dolu hayatı felç etti: Araçlar yollarda mahsur kaldı
Güllü'nün tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in cezaevindeki son hali dikkat çekti Güllü'nün tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in cezaevindeki son hali dikkat çekti Türkiye'nin kilit kavşağında bayram trafiği... Dönüşte büyük kaos bekleniyor! Türkiye'nin kilit kavşağında bayram trafiği... Dönüşte büyük kaos bekleniyor! Ahmet Nur Çebi'den sürpriz hamle! Türk futbolunun tarihi kulübünü satın alıyor! Ahmet Nur Çebi'den sürpriz hamle! Türk futbolunun tarihi kulübünü satın alıyor! Özgü Kaya'dan Murat Dalkılıç ile ilgili olay olan itiraf Özgü Kaya'dan Murat Dalkılıç ile ilgili olay olan itiraf Çağla Şıkel'in 13 yaş küçük yeni sevgilisi ortaya çıktı Çağla Şıkel'in 13 yaş küçük yeni sevgilisi ortaya çıktı ''Tövbe ettim'' demişti; Şeyma Subaşı bikini sözünü çabuk bozdu ''Tövbe ettim'' demişti; Şeyma Subaşı bikini sözünü çabuk bozdu Kadir İnanır'ın sağlık durumunda kritik süreç başladı; enfeksiyon geriledi ama risk sürüyor Kadir İnanır'ın sağlık durumunda kritik süreç başladı; enfeksiyon geriledi ama risk sürüyor Metropoll'den dikkat çeken anket: Özgür Özel yeni bir parti kursa... Metropoll'den dikkat çeken anket: Özgür Özel yeni bir parti kursa... İki aile arasındaki yol verme kavgası, silahlı çatışmaya döndü, 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı! İki aile arasındaki yol verme kavgası, silahlı çatışmaya döndü, 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı!