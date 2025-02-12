DEM Parti'den Bahçeli'ye telefon: ''Türkiye'nin size ihtiyacı var''

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kalp ameliyatı olan MHP lideri Bahçeli'yi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bahçeli’nin sağlık durumunu soran Bakırhan, "Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye’nin size ihtiyacı var" dedi.

6 Şubat'ta kalp kapakçığı ameliyatı olan Devlet Bahçeli, sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavi sürecinde sona gelindiğini duyurmuştu.