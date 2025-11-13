DEM Parti'den bebek katili Öcalan için yeni çağrı: ''İlk toplantıda karar alınmalı''

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan komisyonun teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşme kararı alması gerektiğini söyledi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, "Selahattin Demirtaş'ın tutuklu hali daha fazla vakit kaybettirilmeden ve kaybetmeden sona ermeli. 1 dakika dahi tutuklu kalmamalı” dedi. Doğan, “Yol belli. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin saptadığı ihlale önce son vermek, hak ihlalinin neden olduğu sonuçları ortadan kaldırmak ve benzer hak ihlallerinin dolmasını da engellemek gerekiyor" diye konuştu.

'BU ZEMİNİN YOLU AÇILMALI'

TBMM'deki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin konuşan Doğan, "Bu hafta yapılması öngörülen toplantı, yaşanan elim uçak kazası nedeniyle ertelendi. Tekrar hayatını kaybeden askerlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm Türkiye'ye başsağlığı ve sabır dileklerimizi iletiyoruz. Komisyon önümüzdeki hafta toplanıyor. Beklentimiz, 'Komisyon, İmralı'ya gidecek mi?' sorusunun artık sürece hız ve güç kazandıracak bir şekilde olumlu yanıt bulması ve ilk toplantıda Öcalan ile görüşme kararının alınmasıdır. Yine, Öcalan ile görüşme önerilerinin Komisyon'a ulaşması, kritik bir önem taşıyor. Çünkü, Komisyon'un yaşamsal işlevi de barış ve demokratik toplum sürecinin siyasi ve hukuki zeminini oluşturmak, bunu en başından beri ifade ediyoruz. Hem Komisyon Başkanı sıfatıyla hem Meclis Başkanı sıfatıyla Sayın Kurtulmuş da benzer noktalara dikkat çekti. Toplumsal barışı tesis etmek ve demokratik siyaset kanallarının yolunu açmak; bu zeminin yolu açılmalı. Bunun yolunun açılması için önce yasal düzenleme gerektirmeyen adımları ivedilikle atalım, yasal düzenleme gerektiren adımlarla ilgili hazırlanan raporları artık kamuoyuyla paylaşalım; Komisyon gündemine alsın ve hızla bunların gerekleri yerine getirilsin. Asıl muhatap ile görüşmeden, önerilerini bir şekilde Komisyon'a ulaştırmadan yol almak, mümkün olamıyor. Artık buradan çıkmak gerekiyor. O yüzden iktidarından muhalefetine Komisyon'da yer alan tüm siyasi partilerin bu konuya dair yapılacak toplantıda bu gündemle alacakları inisiyatif, Türkiye'nin bugünüyle ilgili bir karar değil, Türkiye'nin yarınını hatta gelecek yüzyılını belirleyecek bir inisiyatif" ifadelerini kullandı.

DHA