  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. DEM Parti'den ''İmralı'' açıklaması

DEM Parti'den ''İmralı'' açıklaması

DEM Parti'den ''İmralı'' açıklaması
Güncelleme:

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İmralı'yı ziyaret taleplerine ilişkin, ''Bize ulaşmış hala resmi dönüş söz konusu değil.'' dedi.

Temelli, Meclis'teki basın toplantısında, Meclisin bir yıl boyunca halk için bir şey yapmadığını öne sürdü, bu süre içinde Meclis'te görüşülen kanun tekliflerini eleştirdi.

Narin Güran cinayeti, "yenidoğan çetesi" ve kadın cinayetleri üzerine kurulan Meclis araştırma komisyonlarının çalışmalarına tepki gösteren Temelli, "Araştırma komisyonları, kurulmuş olmak için kurulmamalı, işlevini yerine getirmeli." ifadesini kullandı.

2025 yılı bütçesinin "halkın hiçbir derdine çare olamayacağını" iddia eden Temelli, "2025 yılı, 2024 yılından çok daha zor geçecek. Bütçe rakamları bunu bize gösteriyor. Özellikle yoksul halkımız ve emekçiler için bütçenin vadettiği durum hiç ümitvar değil. Halkın hiçbir ihtiyacının, gereksiniminin, derdinin çözülemeyeceği, yapısal sorunların çözülemeyeceği bir bütçe bizi bekliyor." diye konuştu.

Bir gazetecinin İmralı'yı ziyaret taleplerine ilişkin sorusu üzerine, "Bize ulaşmış hala resmi dönüş söz konusu değil. Bize dönüş olursa bunu hemen basınla, hem kamuoyuyla paylaşacağız ama henüz bir dönüş söz konusu değil. Tabii çeşitli yorumlar yapılıyor, açıklamalar yapılıyor hatta MHP Genel Başkanı da bu konuda açıklama yapıyor, beklentilerini dile getiriyor ama resmi bir dönüş hala söz konusu olmadı." diye cevap verdi.

Etiketler basın toplantısı DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli İmralı ziyareti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türk-İş 29 bin 583 TL istedi, uzman isim zamlı asgari ücret tahminini açıkladı Türk-İş 29 bin 583 TL istedi, uzman isim zamlı asgari ücret tahminini açıkladı Metro istasyonunda uyuyan kadını ateşe verip diri diri yaktılar! Metro istasyonunda uyuyan kadını ateşe verip diri diri yaktılar! Araç sahipleri 2025'e ''hoş geldin'' diyemeyecek! MTV zamları belli oldu Araç sahipleri 2025'e ''hoş geldin'' diyemeyecek! MTV zamları belli oldu Nesli tehdit altındaydı, Zonguldak sahilinde görüntülendi Nesli tehdit altındaydı, Zonguldak sahilinde görüntülendi Kabinede büyük revizyon yolda: Tarihler öne çekildi Kabinede büyük revizyon yolda: Tarihler öne çekildi İsrail'in kanlı telsiz saldırısını nasıl gerçekleştirdiği ortaya çıktı İsrail'in kanlı telsiz saldırısını nasıl gerçekleştirdiği ortaya çıktı İstanbul'un akciğerleri Belgrad Ormanı'na bakanlıktan polisli baskın İstanbul'un akciğerleri Belgrad Ormanı'na bakanlıktan polisli baskın Zeytin bahçesinde ''mayın'' hasadı: Döşenmiş halde yüzlerce mayın bulundu Zeytin bahçesinde ''mayın'' hasadı: Döşenmiş halde yüzlerce mayın bulundu Yılbaşını evde geçirmeye hazırlananlara kötü haber Yılbaşını evde geçirmeye hazırlananlara kötü haber 2024'e buz gibi bir havayla veda etmeye hazır olun: Erbain soğuğu geliyor! 2024'e buz gibi bir havayla veda etmeye hazır olun: Erbain soğuğu geliyor!
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyonluk soru açıldı Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyonluk soru açıldı Uzman isim zamlı emekli maaşlarını hesapladı Uzman isim zamlı emekli maaşlarını hesapladı Sürpriz aşktan beklenen fotoğraflar geldi Sürpriz aşktan beklenen fotoğraflar geldi Kremlin açıkladı: Esad'ın eşi Esma Esad boşanma davası mı açtı? Kremlin açıkladı: Esad'ın eşi Esma Esad boşanma davası mı açtı? Suriye'de Esad dönemi bitti, seçim anketlerinin sonuçları değişti Suriye'de Esad dönemi bitti, seçim anketlerinin sonuçları değişti Türkiye'nin 38 yıllık markası konkordato ilan etti Türkiye'nin 38 yıllık markası konkordato ilan etti Şakir Paşa Ailesi'nde Cevat ve Aniesi'nin yatak sahnesi olay oldu Şakir Paşa Ailesi'nde Cevat ve Aniesi'nin yatak sahnesi olay oldu Kredi kartı ve bankamatik kart şifrelerinde yeni dönem bugün başladı Kredi kartı ve bankamatik kart şifrelerinde yeni dönem bugün başladı Çocuk parkları, mahalle araları her yere doluştular! Çocuk parkları, mahalle araları her yere doluştular! Asgari ücretle birlikte hangi ödemeler değişecek? Asgari ücretle birlikte hangi ödemeler değişecek?