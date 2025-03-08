DEM Parti'den MHP'ye Öcalan ziyareti

MHP lideri Bahçeli'nin çağrılarıyla başlayan yeni süreçte eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşısı teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yaptığı "silah bırakın ve örgütü feshedin" mektubunu okuyan DEM Parti'nin MHP'yi ziyaret edeceği tarih belli oldu.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, MHP ziyaretinin tarihi kesinleşti. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 17 Mart'ta yapılması planlanan görüşmenin henüz yeri ve saati netleşmedi.

Partiden yapılan bilgilendirmeye göre; ziyaretin yeri, saati ve heyette yer alacak isimler netleşince daha sonra paylaşılacak. DEM Parti heyeti, ilk siyasi parti ziyaretini ise 10 Mart Pazartesi günü CHP'ye yapacak.

DEM Parti heyetinin 15 Mart'ta Yeniden Refah Partisi'ni, 17 Mart'ta da MHP'yi ziyaret edeceği aktarıldı. MHP ziyaretine ilişkin yer ve saat henüz netleşmediği belirtildi.

Görüşmede Bahçeli'nin olup ya da olmayacağına ilişkin resmi bir açıklama ise yapılmadı.