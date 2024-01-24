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DEM Parti'nin Diyarbakır adayları belli oldu

DEM Parti'nin Diyarbakır adayları belli oldu
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DEM Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayları Serra Bucak ve Doğan Hatun oldu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayları belli oldu. İptal edildikten sonra ikinci kez düzenlenen ön seçimler sonucunda Serra Bucak partinin kadın adayı, Doğan Hatun ise erkek adayı seçildi. 

Serra Bucak 22 Ocak'ta seçildikten sonra erkek adayı belirlemek için dün 17 ilçede yapılan ön seçim sona erdi.

Doğan Hatun ve Garip Kandemir arasında yapılan seçimde oyların yüzde 64'ünü alan Doğan Hatun erkek eşbaşkan adayı oldu.

Konuya dair DEM Parti Diyarbakır İl Örgütü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

 

Etiketler dem dem parti diyarbakır adayları
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