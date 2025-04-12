DEM Parti'nin Erdoğan'dan ne istediği ortaya çıktı: İşte 13 maddelik talep listesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti İmralı heyetinin, 13 istekte bulunduğu öne sürüldü.

Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yer aldığı DEM Parti İmralı heyetinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin detayları ortaya çıktı. DEM Parti heyetinin, Erdoğan'dan 13 istekte bulunduğu öne sürüldü.

DEM Parti heyeti, 10 Mart'ta, 13 yılın ardından ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. İmralı heyeti ile Erdoğan'ın görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşme sonrası DEM Parti'den yapılan açıklamada, ''Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle yaptığımız görüşme, son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleşti. Süreçte gelinen noktanın önemi teyit edildi ve karşılıklı olarak bundan sonraki aşamalar değerlendirildi. Şiddet ve çatışmanın olmadığı, demokratik ve siyasal alanın güçleneceği bir dönemin ülkemiz, yurttaşlarımız ve bölgemiz için hayati önemde olduğu ifade edildi. Heyetimiz ve partimiz önümüzdeki süreçte daha da güçlü bir irade ve özenle barış ve demokratik toplum çağrısını hayata geçirmek için çalışmalarına devam edecektir. Bugün gelinen nokta itibarıyla, dünden daha umutlu olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmakta onur duyuyoruz. Bugüne kadar sürece gerek önerileriyle gerek uyarılarıyla gerekse de eleştiriyle güç katan bütün siyasal partilere ve toplumsal kesimlere şükranlarımızı bildiriyoruz'' denildi.

Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın haberine göre, DEM Parti heyeti Erdoğan'dan 13 istekte bulundu. Bu talepler arasında ''umut hakkı'' da yer aldı.

İşte madde madde o talepler:

1.Öcalan'ın tecridi kaldırılsın. İletişim özgürlüğü güvence altına alınsın.

2. PKK'nın silahsızlandırma süreci için özel bir yasa çıkarılsın.

3. Eşit ve özgür yurttaşlık ilkesi yasalarla güvence altına alınsın.

4. Demokratik Dönüşüm ve Barış Kanun Teklifi hazırlansın.

5. Hasta tutuklular salıverilsin.

6. Barış süreci için Meclis'te özel yetkili bir komisyon kurulsun.

7. TBMM Başkanı tüm partilerle görüşerek uzlaşı metni hazırlasın.

8. Belediyelerdeki kayyum uygulaması son bulsun.

9. Cezaevindeki belediye başkanları serbest bırakılsın, tutuksuz yargılansın ve göreve iade edilsin.

10. Umut hakkı yasa teklifleri gündeme alınsın.

11. Örgütlenme özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılsın.

12. Yürürlükteki Terörle Mücadele Kanunu değişsin.

13. AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararları mutlaka uygulamaya alınsın.

UMUT HAKKI NEDİR?

Umut hakkı, kişinin yeniden özgürlüğüne, topluma kavuşma umudunu korumasını sağlar. Bütün ülkeler, hukuk sistemlerinde bir düzenlemeye giderek umut hakkını hukuk sistemlerine entegre etmeye çalışmıştır.

Umut hakkı, ölüm cezasının kaldırılma eğilimiyle birlikte ortaya çıktı. İlk düzenlemelerde, ağır suçlardan mahkum olanların erken tahliye olanağının ortadan kaldırıldığı düzenlemeler yapıldı.

Müebbet hapis cezaları, mahkumların hayatları boyunca devam edecek şekilde düzenlendi. Bu durumda, mahkumların salıverilme imkanı olmuyordu.

Ancak buna rağmen 'insan hakları hukukunun' etkisi ile müebbet hapis cezası mahkûmlarının da cezalarının belirli bir süresi infaz edildikten sonra tahliye olmalarının önü açıldı. Bu hakka ise 'umut hakkı' adı verildi.

Umut hakkı ilk olarak Alman Federal Anayasa Mahkemesi kararlarıyla ortaya çıktı. Ömür boyu hapse çarptırılan kişlerin kişiliklerindeki gelişim göz ardı edilerek mahkûmların bir gün özgür kalma umutları tamamen ellerinden alındığında; devletin insan onurunun özüne ağır bir darbe vurmuş olacağına dikkat çekilmişti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), umut hakkını insan onuru ve insanlık dışı muamele yasağı kapsamında değerlendirir. Örneğin, mahkumların cezasının belirli aralıklarla gözden geçirilmesi gerektiği ve salıverilme umudundan yoksun bırakılmanın insan hakları ihlali sayılabileceği kararlarıyla dikkat çekmiştir.

Sözcü