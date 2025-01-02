DEM Parti'nin İmralı heyetinden peş peşe görüşmeler

DEM Parti'nin İmralı heyeti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti. Görüşme sonrası yapılan açıklamada ''Görüşmemiz iyi geçti, umutluyuz'' denildi. DEM Parti heyeti daha sonra MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ten oluşan DEM Parti heyeti, İmralı’da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmenin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Heyet, İmralı’daki görüşme sonrası ilk ziyaretini TBMM Başkanı Kurtulmuş’a yaptı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.







Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, “Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş Bey’i yaptığımız görüşme hakkında bilgilendirdik, önerilerini dinledik. Genel değerlendirme yaptık. Şimdi görüşmeler Sayın Bahçeli ile devam edecek. Sanırım pazartesi CHP, AK Parti ve TBMM’de temsil edilen bütün partileri ziyaret edeceğiz. Bunun zamanlaması randevularla şekillenir. Ziyaretlerden sonra heyet olarak kapsamlı açıklama yapacağız. Görüşmemiz iyi geçti, umutluyuz” dedi.

BAHÇELİ'YE ZİYARET

DEM Parti heyeti, saat 15.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmeye başladı.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti.

Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

26 Kasım tarihinde DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu.

9 Aralık'ta Bahçeli, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasının ardından Bakırhan'ı alkışlamıştı.

Bakırhan konuşmasında, "2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis’e ait olsun." ifadelerini kullandı.

27 Aralık'ta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıklamıştı.

İmralı’ya giden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme ile 4,5 yıl sonra bir görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmenin ardından DEM Partisi'nden yapılan açıklamada, sürecin başarısı için en önemli zeminin TBMM olduğu vurgulanmış "Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi sorumluluk.” denilmişti.