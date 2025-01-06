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DEM'in AK Parti'ye ''Öcalan'' ziyareti sonrası ilk açıklama

DEM'in AK Parti'ye ''Öcalan'' ziyareti sonrası ilk açıklama
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DEM Parti İmralı heyetinin siyasi parti turları sürüyor. MHP ve Gelecek Partisi ile görüşen DEM heyeti, AK Parti heyeti ile de biraraya geldi. Görüşme sonrası bir açıklama yapan AK Partili Abdullah Güler, "Daha sonraki günlerde açıklama yapılacaktır" dedi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli  ile görüşen DEM Parti İmralı heyetinin, Meclis turu yeni haftada da devam ediyor.

Gün içinde Gelecek Partisi ile görüşen Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Heyeti, AK Parti ile de bir araya geldi.

DEM Parti heyetini AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin kapıda karşıladı. Heyette AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı.

Yaklaşık yarım saat süren görüşme saat 15.00 civarında sona ererken görüşme sonrası bir açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Samimi bir görüşme oldu. Fikirlerimizi paylaştık. Daha sonraki günlerde gerekli açıklamalar yapılacaktır." dedi. 

Heyet, AK Parti grubuna giderken sorulan 'süreç nasıl gidiyor' sorusuna Pervin Buldan, "İyi, fena değil" diye yanıt vermişti.

Etiketler dem parti recep tayyip erdoğan ak parti ziyaret abdullah öcalan heyet imralı PKK terör terörist
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