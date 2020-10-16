Demirtaş: ''Erdoğan benden korkuyor''

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" iddiaları eşliğinde 4 Kasım 2016'da tutuklanan ve 3 yıl 11 aydır cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, T24'ten Şirin Payzın'ın sorularını yanıtladı.

2009 yılından beri 20 binden fazla HDP'linin gözaltına alındığını veya tutuklandığını belirten Demirtaş, altı yıl önceki Kobani eylemleri gerekçe gösterilerek yürütülen son operasyonla "kamuoyuna yönelik korkutma mesajının daha net ve üst düzeyde verilmek istendiğini" söyledi.

Demirtaş ayrıca "Erdoğan benden korktuğu için cezaevinde tutuyor; ama dört duvara sığmayız, halk evladını asla yalnız bırakmaz" dedi.