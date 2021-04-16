  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Demirtaş: ''Hükümet aslında biliyordu''

Demirtaş: ''Hükümet aslında biliyordu''

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Demirtaş, haklarında hukuki süreç başlatılan 104 amiral için AK Parti iktidarın bildiriden önden haberdar olduğunu ancak bildiriyi yayınlamaları için beklediğini öne sürdü.

Hakkında açlan dava nedeniyle 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığı ile Medyascope'tan Ferit Aslan’ın sorularını yanıtladı. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, Demirtaş hakkında 'hak ihlali' kararı vermişti. 

 104 amirale ilişkin açıklamalarda bulunan Demirtaş, "Hükümet bu bildiriden önceden haberdarmış zaten. İsteseler bildirinin yayınlanmasını engelleyebilirlerdi. Fakat yayınlanmasını özellikle istediler çünkü buradan bir güç gösterisi yaparak toplumsal baskıyı artırmak gibi bir hedefleri vardı. Ama bu plan tutmadı" dedi.

Etiketler Selahattin Demirtaş amiraller 104 amiral emekli amiral emekli amiraller bildirisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ryan Donk'tan ''seks partisi'' iddialarına yanıt
BİM'de cuma günü kampanyaları belli oldu. İşte 16 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu
Canlı yayında FETÖ ''itiraf gibi'' sözler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den başbaşa iftar
Dünya yandı, umurunda olmadı
Doğu Perinçek'ten olay olacak Öcalan iddiası
Türk mühendisler üretti! Koronavirüsü %97,48 etkisiz hale getiriyor
İstanbul Valisi resmen açıkladı! İşyerlerinin kapanış saatlerinde değişti!
Milletvekiline şantajda şok detaylar!
Bakan'ı taşıyan uçaktaki panik anları kamerada! İşte o anlar...