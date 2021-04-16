Demirtaş: ''Hükümet aslında biliyordu''

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Demirtaş, haklarında hukuki süreç başlatılan 104 amiral için AK Parti iktidarın bildiriden önden haberdar olduğunu ancak bildiriyi yayınlamaları için beklediğini öne sürdü.

Hakkında açlan dava nedeniyle 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığı ile Medyascope'tan Ferit Aslan’ın sorularını yanıtladı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, Demirtaş hakkında 'hak ihlali' kararı vermişti.

104 amirale ilişkin açıklamalarda bulunan Demirtaş, "Hükümet bu bildiriden önceden haberdarmış zaten. İsteseler bildirinin yayınlanmasını engelleyebilirlerdi. Fakat yayınlanmasını özellikle istediler çünkü buradan bir güç gösterisi yaparak toplumsal baskıyı artırmak gibi bir hedefleri vardı. Ama bu plan tutmadı" dedi.