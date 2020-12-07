Demirtaş: ''Mevcut gelişmeler erken seçimi zorunlu kılıyor''

Demirtaş, tutuklu kaldığı Edirne Cezaevi’nden DW Türkçe’den Bülent Mumay’ın sorularını yanıtladı.

Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye bakanlığı görevinden istifa etmesiyle girilen süreci değerlendiren Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından siyasi durumun giderek zorlaştığını söyledi.

Demirtaş ülkenin mevcut durumunu şöyle değerlendirdi: “Ekonomik, siyasi ve sosyokültürel açıdan ciddi krizler yaşanıyor ve gidişatın düzeleceğine dair de hiçbir somut gelişme görünmüyor. Maalesef Türkiye’de her şey çok daha kötüye gidiyor. Toplumun içinde bulunduğu durum derin bir umutsuzluk ve mutsuzluk hali.

Burada, umudu var etmek ve çözüm üretmekle sorumlu olan muhalefettir. Ben, muhalefetin bir araya gelerek güçlü bir alternatif oluşturacağına ve umudu somut hale getireceğine inanıyorum. Durum ne kadar kötü olursa olsun demokrasiye inananlar el ele verip bu kriz halinden çıkmayı başaracaktır.”

Albayrak’ın istifasıyla birlikte ekonomi yönetimi değişmiş, hükümet yetkilileri ekonomi ve hukuk alanlarında ‘reform’ sürecine girildiğini belirtmeye başlamıştı.

Demirtaş bu gelişmeler için şu ifadeleri kullandı: “Mevcut gelişmeler, erken seçimi giderek zorunlu kılıyor. Çünkü sürdürülebilir bir krizden söz etmiyoruz. Yapısal ve giderek derinleşen ciddi bir kriz hali yaşıyoruz. Bu kaos ortamında, iktidarın bütün gücü uzun süre elinde tutabileceğini düşünmüyorum. Zaten bu nedenle, tek çıkış yolu olarak erken seçimin ihtimal dahilinde olduğunu düşünüyorum.”

Seçimde HDP’nin ilkelerini benimsemiş ve savunan bir adayın kazanmasının gönlünden geçtiğini kaydeden Demirtaş, ancak şu aşamada isimler üzerinde konuşmanın doğru olmayacağını belirtti. “Şu anda, demokrasi için ilkeleri konuşmak ve bu ilkeler etrafında birleşmek daha anlamlıdır” dedi.

Eski HDP lideri, Erdoğan’ın da dile getirdiği ‘reform’ vaatlerini şöyle değerlendirdi: “Siyaseti niyetler üzerinden okuyamayız. Ancak somut adım ve gelişmelere göre değerlendirme yapabiliriz. Hükümetin geçmiş pratiklerine baktığımızda, demokratikleşme kapasitesinin son derece zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Fakat toplumun acil sorunlarının çözümü için doğru ve inandırıcı adımlar atılırsa buna da kimse karşı çıkmaz. Erdoğan’ın gerçekçi olup olmadığını vaatlerinden değil, somut adımlarından anlayabiliriz. Bunu da hep birlikte göreceğiz.”

Demirtaş, “Özgür kalmanız halinde siyasete yeniden dönecek misiniz” sorusuna şöyle yanıt verdi: “İçeride de olsam dışarıda da olsam siyasi mücadelemi mutlaka sürdürürüm. Ancak bunu hangi pozisyonda yürütebileceğimi dönemin koşullarına göre belirleyebilirim.”