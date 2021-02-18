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  4. 18 Şubat 2021 14:21

Demirtaş'tan 96 saat sonra şehitler için kınama mesajı!

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 evladımız için olayın ortaya çıkışından 96 saat sonra bir kınama mesajı yayınladı. Demirtaş mesajında bölücü terör örgütüne yine terörist demedi.

Demirtaş'tan 96 saat sonra şehitler için kınama mesajı!
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Selahattin Demirtaş'tan Gara katliamına ilişkin açıklama geldi.

Demirtaş'ın Twitter'dan yayınlanan mesajında, "PKK'nin elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum. Ailelerin acısını yürekten paylaşıyor, kendilerine başsağlığı diliyorum. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm" ifadeleri yer aldı.

Şehitlerin ardından Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) yönelik eleştirilere de yanıt veren Selahattin Demirtaş, "Diplomatik yollar yerine, siyasi şov amaçlı operasyon sonucunda ortaya çıkan trajedinin sorumluluğunu HDP'ye ve muhalefete yüklemek de aymazlıktır. Halka hesap vermesi gereken, iktidardır. Aslolan; silaha, şiddete, savaşa her koşulda karşı çıkarak barışı sağlamaktır" dedi.

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