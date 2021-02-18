Demirtaş'tan 96 saat sonra şehitler için kınama mesajı!

Selahattin Demirtaş'tan Gara katliamına ilişkin açıklama geldi.

Demirtaş'ın Twitter'dan yayınlanan mesajında, "PKK'nin elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum. Ailelerin acısını yürekten paylaşıyor, kendilerine başsağlığı diliyorum. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm" ifadeleri yer aldı.

Şehitlerin ardından Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) yönelik eleştirilere de yanıt veren Selahattin Demirtaş, "Diplomatik yollar yerine, siyasi şov amaçlı operasyon sonucunda ortaya çıkan trajedinin sorumluluğunu HDP'ye ve muhalefete yüklemek de aymazlıktır. Halka hesap vermesi gereken, iktidardır. Aslolan; silaha, şiddete, savaşa her koşulda karşı çıkarak barışı sağlamaktır" dedi.