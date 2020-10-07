Demirtaş'tan Erdoğan'lı 6-8 Ekim olayları paylaşımı!

HDP’lilerin hedef alındığı, seçilmiş belediye başkanı Ayhan Bilgen'in tutuklanarak görevden alındığı, 6 yıl sonra başlatılan Kobani olayları soruşturmasında iktidar cephesi eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ve partisini suçladı.

Demirtaş bu suçlamaların ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarının derlendiği bir video paylaşan Selahattin Demirtaş, "Yalanlara değil, gerçeklere kulak verin lütfen." notunu düştü.