Demirtaş'tan referandum yorumu

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden referandum sonuçlarına ilişkin gönderdiği mesajda, "Herkes bilmeli ki, demokrasi ortak paydasında önümüzdeki dönem yeni ittifak olasılıkları şekillenebilir. Siyaset kurumu buna açık olmak zorundadır. Hep ifade edildiği gibi siyasette yirmi dört saat bile uzun zamandır. 2019'a kadar birçok siyasi parametrede değişiklikler olacak" dedi.



HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, 16 Nisan günü yapılan anayasa değişikliği referandumunun sonuçlarına ilişkin Edirne F Tipi Cezaevi'nden yazılı bir mesaj gönderdi. HDP Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Selahattin Demirtaş'ın referandum sonuçlarıyla ilgili mesajı şöyle:

"Öncelikle bütün halkımıza, partililerimize ve dostlarımıza en derin selam ve saygılarımı sunuyorum. 16 Nisan'da gerçekleşen referandum sonrasında barış ve özgürlük umudunun güçlendiğini görmekten sevinç duyuyorum. Ancak toplumun EVETÇİLER ve HAYIRCILAR olarak iki ayrı kamp şeklinde değerlendirilmesini yanlış ve tehlikeli görüyorum. Hele hele EVET diyen seçmen kitlesinin demokrasi karşıtı ya da demokrasi düşmanı olarak ifade edilmesi siyasi körlükten ve halkı aşağılamaktan başka bir şey değildir. HAYIR diyenlerin de EVET diyenlerin de önemli bir kısmı demokrasiye ve özgürlüklere hasret kalmış halkın bizatihi kendisidir. Bu nedenle demokrasi bloğunu sadece HAYIRCILAR olarak ifade etmek, toplumun geri kalan yarısını haksızca itham etmektir. Herkes bilmeli ki, demokrasi ortak paydasında önümüzdeki dönem yeni ittifak olasılıkları şekillenebilir. Siyaset kurumu buna açık olmak zorundadır. Hep ifade edildiği gibi siyasette yirmi dört saat bile uzun zamandır. 2019'a kadar birçok siyasi parametrede değişiklikler olacaktır.



Bizler ilkesel duruşumuzu korumakla birlikte, demokratik çözümler adına ilkesel ittifaklara açık olacağız. Ama 2019 için şimdiden isimler üzerinde spekülatif tartışmalar yapmak doğru değildir. Doğru olan şey isimleri değil ilkeleri tartışmaktır. EVET oyu vermiş seçmenlerin kaygılarını, beklentilerini ve isteklerini anlamaya çalışmadan demokrasi bloğu oluşturmaya çalışmak eksik ve yetersiz kalacaktır. Önemli olan HAYIR ve EVET diyenleri düşmanlaştırmadan, karşıtlaştırmadan, her iki kesimin ortaklaşmasını sağlayacak ilkeler oluşturabilmektir. Bu vesileyle, bizler demokratikleşmeye ve temel özgürlük ilkelerine, toplumsal barış perspektifine sahip olabilecek çalışmalara açık olacağız. Bu çalışmalar EVET içinden de HAYIR içinden de olabilir. Halkı hiç kimse kendi siyasi malı gibi göremez, hiç kimse ilkesiz uzlaşmaları halka dayatamaz. Biz HDP olarak her koşulda ilkelerimizi esas alacağız. Bu vesileyle referandumda HAYIR veya EVET şeklinde görüş açıklayan bütün yurttaşlarımıza teşekkürlerimi ve selamlarımı iletiyor, referandum sonuçlarından HDP olarak demokrasi adına doğru dersler çıkaracağımızdan kuşkunuz olmasın diyor, sizleri saygı ile selamlıyorum"