Demirtaş'tan sürpriz ittifak mesajı

HDP Basın Bürosu tarafından açıklanan mesajda Demirtaş, referandum sonrasında barış ve özgürlük umudunun güçlendiğini görmekten sevinç duyduğunu ancak toplumun “Evetçiler” ve “Hayırcılar” olarak iki kampta değerlendirilmesinin yanlış ve tehlikeli olduğunu belirtti. Demirtaş, “Bizler ilkesel duruşumuzu korumakla birlikte, demokratik çözümler adına ilkesel ittifaklara açık olacağız. Ama 2019 için şimdiden isimler üzerinde spekülatif tartışmalar yapmak doğru değildir. Önemli olan ‘Hayır’ ve ‘Evet’ diyenleri düşmanlaştırmadan, karşıtlaştırmadan, her iki kesimin ortaklaşmasını sağlayacak ilkeler oluşturabilmektir. Bu vesileyle, bizler demokratikleşmeye ve temel özgürlük ilkelerine, toplumsal barış perspektifine sahip olabilecek çalışmalara açık olacağız. Bu çalışmalar ‘Evet’ içinden de ‘Hayır’ içinden de olabilir” dedi.





