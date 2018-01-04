Demirtaş'tan sürpriz karar; bırakıyor !

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın partisinin 11 Şubat’ta yapılacak 3. olağan kongresi öncesinde eş genel başkanlık için tekrar aday olmayacağı ve bunu bir açıklamayla bugün kamuoyuna duyuracağı öğrenildi.

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Lıcalı'nın haberine göre HDP yönetimi ve tabanında Demirtaş’ın tekrar aday olması talebine karşın Demirtaş’ın bu kararı “kendi durumunun belirsizliğini koruması” ve “partiyi rahatlatmak” adına aldığı dile getirildi. HDP’nin 3. olağan kongresine yönelik parti içinde çalışmalar devam ederken, Edirne Cezaevi’nde bir yılı aşkın süredir tutuklu olan HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’tan sürpriz bir karar geldi.