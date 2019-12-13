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  4. 13 Aralık 2019 17:54

Demirtaş'tan yeni fotoğraf; eşi Başak Demirtaş paylaştı

Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la birlikte geçirdiği rahatsızlık sonrası çektikleri ilk fotoğrafı paylaştı. Demirtaş, "Selahattin'i her şeye rağmen iyi gördüm" dedi.

Demirtaş'tan yeni fotoğraf; eşi Başak Demirtaş paylaştı
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Edirne Cezaevi’nde tutulan HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, eşiyle birlikte çektikleri bir fotoğrafı paylaştı. Geçtiğimiz günlerde nefes almakta zorlandığı için hastaneye kaldırılan eşi Selahattin Demirtaş’ın rahatsızlığı sonrası ilk fotoğrafını paylaşan Başak Demirtaş Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Bugün görüş günümüzdü. Selahattin’i her şeye rağmen iyi gördüm. Moralliydi, güçlüydü. Tetkikleri devam ediyor. Herkese selamı vardı. Dualarımız onunla” dedi.

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