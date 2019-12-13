Demirtaş'tan yeni fotoğraf; eşi Başak Demirtaş paylaştı

Edirne Cezaevi’nde tutulan HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, eşiyle birlikte çektikleri bir fotoğrafı paylaştı. Geçtiğimiz günlerde nefes almakta zorlandığı için hastaneye kaldırılan eşi Selahattin Demirtaş’ın rahatsızlığı sonrası ilk fotoğrafını paylaşan Başak Demirtaş Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Bugün görüş günümüzdü. Selahattin’i her şeye rağmen iyi gördüm. Moralliydi, güçlüydü. Tetkikleri devam ediyor. Herkese selamı vardı. Dualarımız onunla” dedi.

Bugün görüş günümüzdü. Selahattin'i her şeye rağmen iyi gördüm. Moralliydi, güçlüydü. Tetkikleri devam ediyor. Herkese selamı vardı. Dualarımız onunla. pic.twitter.com/eo5TKclItI — Başak Demirtaş (@Basak__Demirtas) 13 Aralık 2019

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