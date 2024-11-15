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Demokrat Parti'ye son dakikada sürpriz başkan adayı

Demokrat Parti'ye son dakikada sürpriz başkan adayı
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Demokrat Parti'de pazar günü yapılacak olan olağan kongreye sadece 2 gün kala sürpriz bir genel başkan adayı çıktı.

Demokrat Parti (DP) Genel İdare Kurulu Üyesi İlay Aksoy, 17 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek olağan kongrede Genel Başkanlık için aday olduğunu duyurdu. Aksoy, açıklamasında mevcut parti yönetimine eleştiriler yönelterek, partilileri demokratik haklarına sahip çıkmaya çağırdı.

Aksoy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu pazar günü yapılacak olan baskın kongrede her türlü engellemelere rağmen bu düzene artık yeter demek için Demokrat Parti Genel Başkanlığına adaylığımı koyuyorum" ifadelerini kullandı.

"Delege Listesi Şeffaflıkla Paylaşılmadı"

Parti yönetiminin, adaylık sürecinde şeffaf davranmadığını dile getiren Aksoy, güncel delege listesinin kendisiyle paylaşılmadığını belirterek şunları söyledi:

"Listenin verilmemesi, yalnızca şahsıma değil, değerli delegelerimizin adaylar arasında tercih yapma hakkına da ipotek konulması anlamına gelmektedir."

"Partimiz ve Ülkemiz Alternatifsiz Bırakılmak İsteniyor"

Aksoy, açıklamasında, Demokrat Parti’nin Türkiye için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. "Ülkemiz, partimize her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Ancak mevcut yönetimle devam etmenin imkânsız olduğunu açıkça ifade ediyorum. Demokratlar alternatifsiz değildir!" dedi.

Delegelere Çağrı: "İradenize Sahip Çıkın"

Delegelerin hür iradelerinin önemine dikkat çeken Aksoy, partililere şu sözlerle seslendi:

"Sizleri tasdik memurları gibi kullanmalarına izin vermeyin. Sandık başına gelerek, hem bireysel seçme hakkınızı hem de partimizin geleceğini savunmaya davet ediyorum. Bu ülkenin kaderini belirleyecek olanlar, bağımsız ve özgür iradenizdir."

Etiketler Demokrat Parti genel başkanlık ilay aksoy
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