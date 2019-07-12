Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti

AK Parti ve HDP'de milletvekilliği yapan Dengir Mir Mehmet Fırat (76), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Alınan bilgiye göre, Bayındır Hastanesinde yaklaşık 6 haftadır akciğer kanseri tedavisi gören Fırat, gece yarısı hayatını kaybetti.

HDP İstanbul İl Örgütü'nün resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada "Önceki dönem Mersin milletvekilimizden Dengir Mir Mehmet Fırat, bu sabaha karşı Ankara Bayındır Hastahanesinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Fırat'ın cenazesi ikindi namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret etmişti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin MKYK toplantısının ardından Fırat'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti.

Ziyarette Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da eşlik etmişti.

DENGİR MİR MEHMET FIRAT KİMDİR?

Dengir Mir Mehmet Fırat, 8 Ağustos 1943 yılında Adıyaman Kâhta'da dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Serbest avukatlık, çiftçilik ve ihracatçılık yaptı. Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. AKP'nin Kurucu Üyesi oldu.

Dengir Mir Mehmet Fırat, 21. Dönemde Adıyaman, 22. Dönemde Mersin, 23. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. 21. Dönemde Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi oldu. 21 ve 22. Dönemde Tunus Dostluk Grubu Başkanlığı görevinde yer aldı.

Fırat, son olarak 2015 seçimlerinde HDP'den milletvekili seçilmişti.