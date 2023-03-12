Deprem bölgesine giden Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yüklendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'a geldi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

Deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Hatay’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

6 Şubat'ta meydana gelen depremler son asırda meydana gelen en büyük felaket olarak tarihe geçti. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Deprem günü ve takip eden günlerde ağır kış şartları hakimdi. Devlet olarak tüm gücümüzle bir an önce depremzede vatandaşlarımızın yardımın akoştuk. Arama kurtarma ekiplerini seferber ettik. Devlet ve millet hep beraber tek yürek tek bilek olarak deprem bölgesine sel olup aktık.

"HATAY HAVALİMANI'NI 1 HAFTA İÇERİSİNDE ONARDIK"

Neredeyse yarım milyon insan Deprem bölgesinde vazife üstlendi. Devletimiz sahadaydı. İlk günden itibaren buradaydı. Her türlü ekibi bölgeye yönlendirdik. Hasar gören Hatay Havalimanı'nı 1 hafta içerisinde onardık. Ana muhalefet havalimanını biz onardık yalanını ortaya attı. Binali Bey, orada basın toplantısını yaparak Hatay Havalimanı devreye alındı.

Ülkemizin bu zor gününde bizimle dayanışma gösteren herekse milletim adıma şükranlarımı sunuyorum. İki kez Hatay'a geldik. Taziye dileklerimizi sunduk, gereken talimatları verdik. Bugün üçüncü kez Hatay'a geliyorum. Cumhur İttifakı olarak buradayız. Sayın bahçeli ile bu ziyaretleri yaptık Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız.

Koordinatör bakanlarımız hep buradaydı. Sürekli olarak burayı taradılar, yalnız bırakmadılar. Başbakanlığımdan bugüne Hatay’a yaptığımız alt yapı üst yapı yatırımlarımızı Hataylı kardeşlerimiz çok iyi bilir.

BÖLGEDE İNŞA EDECEĞİMİZ MESKEN VE KÖY EVİ SAYISI 650 BİNİ BULUYOR

Depremin ilk gününden itibaren Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını hızlandırdık. Hasar tespit çalışmaları bitince netleşecek olmakla birlikte 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz. Kırıkhan'da 15 bin 785 konut yapacağız. Bölgede inşa edeceğimiz mesken ve köy evi sayısı 650 bini buluyor. Amacımız ilk etapta bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evini tamamlayıp sahiplerine teslim etmektir.

Daha önce nasıl şehirlerimizi yeniden inşa ettiysek konutlarımızı teslim etiysek bu defa da kimseyi mağdur etmeyeceğiz.

"2 AY İÇİNDE 100 BİN KONTEYNERİ DE FAALİYETE GEÇİRECEĞİZ"

Geçici barınma merkezlerine ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Çadır kentlerle attığımız adımları konteyner kentlerle devam ettiriyoruz. 426 bin çadır kurduk. 2 ay içinde 100 bin konteyneri de faaliyete geçireceğiz. Katar'dan gelen konteynerlerde de önceliği buraya veriyoruz. Sadece HATAY'da 30 bin konteyneri depremzedelerimizin kullanımına sunuyoruz. Ambalajlı içme suyunun tedarik ve dağıtımında sorun olmamakla beraber kullanma suyundaki sıkıntının henüz çözülemediğini biliyoruz. Yeni kuyuların devreye alınmasıyla bu mesele de çözülecektir. Seyyar tuvalet ve duş sistemlerinin yaygınlaşmasıyla bu konudaki ihtiyaç da karşılanmıştır.

10'ar bin liralık ödemeler tamamlanmıştır. Şartları taşıyan haneler için 15'bin lira taşınma 3 ila 5 bin lira kira destekleri de sağlanıyor. Çiftçilerimize pek çok kalemde destek sağlıyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Biz can derdindeyiz, o ise yalan derdinde. Kimi aksaklıkların olmaması söz konusu değildir. Akşam yalan sabah yalan. Böyle bir iftira içerisine girilebilir mi. Şahsımın buraya gelmediğini söyleyecek kadar yalancı. 3 kez kendim geldim, arkadaşlarımla burada oldum.

Her türlü gayreti göstermemize rağmen sıkıntılar yaşadıysanız bize düşen sizlerden helallik istemektedir. İnşallah burada yeni bir geleceği inşa edeceğiz. Rabbim ülkemizi daha büyük felaketlerden korusun.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

35 gün önce büyük bir felaketle mnilletimiz karşı karşıya kaldı. Acımız çok büyük oldu. Her türlü tedbiri alarak insanlarımızın geleceğe umutla bakmasına imkan tanıyan bu ortamda Allah'a çok şükür güçlü bit Türkiye Cumhuriyeti var. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kısa sürede Kırıkhan ayağa kalkacak.