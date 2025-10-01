  1. Anasayfa
Dervişoğlu'ndan resepsiyon kararı

Dervişoğlu'ndan resepsiyon kararı
Güncelleme:

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, ''Benim önceden planlanmış bir programım olduğu için resepsiyona katılamayacağım. Grup Başkanvekillerimiz resepsiyona İYİ Parti'yi temsilen katılacaklar'' açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanlık Divanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi partilerle yaptığı görüşmeye ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dervişoğlu görüşmeye ilişkin, "100 kişinin içerisinde bir geçmiş olsun dileğinin iletilmesi hali vardı. Geçirdiğim ameliyat münasebetiyle iyi dileklerini ifade ettiler. Bende Sayın Cumhurbaşkanına iyi dilekleri için teşekkür ettim" ifadelerini kullandı.

Görüşmede güncel siyasi konuların ele alınmadığını söyleyen Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi parti liderlerini resepsiyona davet etmesi ile ilgili, "Benim bir bilgim yok. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı geçen yıl ki resepsiyona katılmadı. Akşam katılacağına dair, 'Akşam zaten görüşeceğiz' türünden bir açıklaması oldu. Benim önceden planlanmış bir programım olduğu için resepsiyona katılamayacağım. Grup Başkanvekillerimiz resepsiyona İYİ Parti'yi temsilen katılacaklar" diye konuştu. 

