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Destici'den CHP'ye slogan tepkisi: Sloganlarımızı kullanmasınlar

Destici'den CHP'ye slogan tepkisi: Sloganlarımızı kullanmasınlar
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'nin "İşimiz gücümüz Türkiye" sloganını için açıklamada bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kullandıkları, "İşimiz Türkiye, gücümüz Türkiye" sloganıyla ilgili, "Biz daha önce kamuoyuna ilan ettik ve seçim beyannamemizde de kullandık. CHP'yi bizim sloganımızı kullanmamaları konusunda uyarıyoruz." dedi.


Partisinin Ayaş seçim bürosunun açılışında bir konuşma yapan Destici, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle orada yaşayan maden işçilerine geçmiş olsun diledi, göçük altındaki maden işçilerine ulaşılması temennisinde bulundu.

Destici, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde BBP'nin belli bölgelerde Cumhur İttifakı'nı desteklediğini, 51 il, onlara bağlı ilçeler, il genel meclisi ve belediye meclis üyeliklerinde BBP olarak kendi adaylarıyla seçimlere katılacağını ifade etti.

 Ayaş'ta ve aday gösterdikleri Ankara'nın diğer ilçelerinde iddialı olduklarını dile getiren Destici, yerel seçimlerde bugüne kadar alınan en yüksek sonucu kazanılan belediye başkanlığı sayısında elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Destici, açılış sonrasında Ayaş'taki pazar esnafını ve Muhtarlar Birliğini de ziyaret ederek burada sohbet ettiği vatandaşların sorunlarını dinledi.

"CHP'Yİ BİZİM SLOGANIMIZI KULLANMAMALARI KONUSUNDA UYARIYORUZ"

BBP'nin "İşimiz Türkiye, gücümüz Türkiye" sloganının, CHP'nin "İşimiz gücümüz Türkiye" sloganıyla benzerliğinin sorulması üzerine Destici, şunları söyledi:

"Biz daha önce kamuoyuna ilan ettik ve seçim beyannamemizde de kullandık. CHP'yi bizim sloganımızı kullanmamaları konusunda uyarıyoruz, tavsiyede bulunuyoruz. Bu bir emek hırsızlığıdır, bundan uzak dursunlar. Sivas'taki adayımız Adem Uzun Bey de daha önceden çıktığı billboardlarda bunu kullandı. Yaklaşık bir aydır bu sloganı kullanıyoruz. CHP bunu bizden ya gördü aldı ya da farklı bir çalışma yapsa da bunu BBP'nin kullandığını görmezden geldi. Bunu siyasi etiğe uygun görmüyoruz, bu konuda gerekli hukuki adımları da atacağız."

Etiketler slogan destici CHP
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