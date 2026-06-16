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DEVA, Gelecek ve Saadet Partilerinin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu!

DEVA, Gelecek ve Saadet Partilerinin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı operasyonunu önceden duyurmasıyla dikkat çeken Sinan Burhan, Saadet, DEVA ve Gelecek partilerinden oluşan Yeni Yol Grubu'nun ortak cumhurbaşkanı adayının Ali Babacan olacağını iddia etti.

Siyaset kulislerinde olası cumhurbaşkanlığı seçimleri için hareketlilik artarken, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin oluşturduğu "Yeni Yol Grubu"nun çıkaracağı ortak adaya dair çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki son gelişmeleri önceden duyurmasıyla bilinen gazeteci Sinan Burhan, grubun ortak cumhurbaşkanı adayının DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan olacağını öne sürdü. 

Kocaeli Mitingi ve Ankara'dan Sızan Kulis Bilgileri

TV100 ekranlarında katıldığı canlı yayında edindiği son dakika siyasi kulis bilgilerini paylaşan Sinan Burhan, Yeni Yol Grubu'nun sahaya indiğine dikkat çekti. Gündeme damga vuran iddiaya ilişkin öne çıkan satır başları şu şekilde kayıtlara geçti.

Burhan, "Dün Kocaeli'nde sayın Mahmut Arıkan ile birlikte sayın Ali Babacan bir halk buluşmasına katıldılar ve fiilen adaylık startını verdiler" ifadelerini kullandı.

Ortak İsim Ali Babacan

Ankara kulislerinden aldığı teyitli duyumlara dayandığını belirten gazeteci Burhan, "Anlaşılan o ki, Yeni Yol Grubu'nun cumhurbaşkanı adayı Ali Babacan olacak" diyerek ittifakın rotasını netleştirdi.

Mahmut Arıkan'ın "Sır Aday" Açıklaması Yeniden Gündemde

Sinan Burhan'ın paylaştığı bu net iddia, akıllara Saadet Partisi yetkililerinden Mahmut Arıkan'ın kısa süre önce NOW TV'de katıldığı Çalar Saat programındaki temkinli ve gizemli açıklamalarını getirdi. Arıkan, cumhurbaşkanı aday profiline dair süreci şu sözlerle özetlemişti:

Adayın ismi üzerinde titizlikle çalıştıklarını belirten Arıkan, "O ismi açıkladığımızda 86 milyon insanımız 'oh be, işte aradığımız bu' diyecek. Çıkartacağımız ismin etrafını ilke ve prensiplerle donatarak çıkartmak istiyoruz" demişti.

Adayın yıpranmaması ve hedefe konulmaması adına ismini gizli tuttuklarını esprili bir dille ifade eden Arıkan, "Silivri’de bir nüfus daha artmaması için onu şimdilik tutalım biz. Adayımızın başına bir iş gelmesinden korkuyoruz" diyerek stratejik bir bekleme sürecinde olduklarını vurgulamıştı.

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Etiketler Sinan Burhan ali babacan Yeni Yol Grubu Cumhurbaşkanı cumhurbaşkanı adayı deva partisi Saadet Partisi gelecek partisi Mahmut Arıkan siyaset
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