DEVA Partisi'nin görev dağılımı listesinde dikkat çeken isimler !

AK Parti’den istifa eden Ali Babacan liderliğinde kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi’nin (DEVA) görev dağılımı yapıldı. AK Parti’den istifa eden 4 isim çeşitli görevlerde yer aldı.

Partinin Genel Sekreterliğine eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığına kısa süre önce AK Parti’den istifa eden Mustafa Yeneroğlu getirildi. Eski AK Partililerden Nihat Ergün Teşkilat İşleri Başkanı olarak, Mehmet Emin Ekmen de Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı olarak görevlendirdi.

Ergin, Ergün ve Ekmen, AK Parti’nin kuruluşunda yer almış ve AK Parti ve dönemlerinde hükümette bakanlık görevleri üstlenmişti.

Partideki görev dağılımı şu şekilde:

Medeni Yılmaz: Sağlık Politikaları Başkanı

Elif Esen: Sosyal Politikalar Başkan

İbrahim Halil Çanakçı: Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı

Birol Aydemir: Sektörel Politikalar Başkanı

Arzu Kılıçlar: Kadın Politikaları Başkanı

Doğa Şanlıoğlu: Gençlik Politikaları Başkanı

Burak Dalgın: Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Politikaları Başkanı

Zehra Zeynep Dereli: Eğitim Politikaları Başkanı

Münevver Helün Fırat: Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı

Mehmet Emin Ekmen: Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı

Yasemin Bilgel: Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı

Abdurrahman Bilgiç: Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı

Nazlı Seda Vural: İnsan Kaynakları ve Parti İçi Eğitim Başkanı

Mustafa Uçak: İdari ve Mali İşler Başkanı (Genel Muhasip)

İdris Şahin: Seçim İşleri Başkanı

Canberk Demirci: Bilgi ve İletişim Sistemleri Başkanı

Sanem Oktar: Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı

Ali Rıza Babaoğlan: Halkla İlişkiler Başkanı