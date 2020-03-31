DEVA Partisi'nin görev dağılımı listesinde dikkat çeken isimler !

AK Parti’den istifa eden Ali Babacan liderliğinde kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi’nin (DEVA) görev dağılımı yapıldı. AK Parti’den istifa eden 4 isim çeşitli görevlerde yer aldı.
Partinin Genel Sekreterliğine eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığına kısa süre önce AK Parti’den istifa eden Mustafa Yeneroğlu getirildi. Eski AK Partililerden Nihat Ergün Teşkilat İşleri Başkanı olarak, Mehmet Emin Ekmen de Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı olarak görevlendirdi.
Ergin, Ergün ve Ekmen, AK Parti’nin kuruluşunda yer almış ve AK Parti ve dönemlerinde hükümette bakanlık görevleri üstlenmişti.
Partideki görev dağılımı şu şekilde:
Medeni Yılmaz: Sağlık Politikaları Başkanı
Elif Esen: Sosyal Politikalar Başkan
İbrahim Halil Çanakçı: Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı
Birol Aydemir: Sektörel Politikalar Başkanı
Arzu Kılıçlar: Kadın Politikaları Başkanı
Doğa Şanlıoğlu: Gençlik Politikaları Başkanı
Burak Dalgın: Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Politikaları Başkanı
Zehra Zeynep Dereli: Eğitim Politikaları Başkanı
Münevver Helün Fırat: Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı
Mehmet Emin Ekmen: Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı
Yasemin Bilgel: Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı
Abdurrahman Bilgiç: Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı
Nazlı Seda Vural: İnsan Kaynakları ve Parti İçi Eğitim Başkanı
Mustafa Uçak: İdari ve Mali İşler Başkanı (Genel Muhasip)
İdris Şahin: Seçim İşleri Başkanı
Canberk Demirci: Bilgi ve İletişim Sistemleri Başkanı
Sanem Oktar: Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı
Ali Rıza Babaoğlan: Halkla İlişkiler Başkanı
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