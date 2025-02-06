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Devlet Bahçeli kalp kapakçığı ameliyatı oldu

Devlet Bahçeli kalp kapakçığı ameliyatı oldu
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı ameliyatı olduğu bildirildi. Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı ameliyatı olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 

MHP'den yapılan yazılı açıklamada, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır. Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi. 

Etiketler MHP Devlet Bahçeli kalp kapakçığı ameliyat
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