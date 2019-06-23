Devlet Bahçeli'den erken seçim açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul seçimi sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bahçeli açıklamasında şunları kaydetti:

"Şu anki tabloya göre CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının öne çıkması 23 Haziran seçimine bakışımızı asla değiştirmeyecek, hakkın ve hakikatin safındaki inançlı duruşumuzu etkilemeyecektir

Yeni bir erken seçim bahsi açmak, ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır.

Cumhur İttifakı kutlu varlığını muhafaza edecektir.

Türkiye'nin artan iç ve dış sorunlarına karşı Yenikapı ruhuyla hareket edeceğimiz, tartışmasız bir gerçektir."