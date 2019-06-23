SON DAKİKA
SEÇİMLERDE REKOR OY FARKI! İŞTE SONUÇLAR
DEVLET BAHÇELİ'DEN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI
İBB Başkanlığı seçimlerinde rekor oy farkı! İşte sonuçlar...
Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tarihi çağrı
23 Haziran İstanbul seçiminin kazanan anket firması belli oldu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 23 Haziran 2019 20:42

Devlet Bahçeli'den erken seçim açıklaması

İstanbul seçim sonuçlarını değerlendiren MHP lideri Devlet Bahçeli, ''Yeni bir erken seçim bahsi açmak, ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır." dedi.

Devlet Bahçeli'den erken seçim açıklaması
A+ A-

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul seçimi sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. 

Bahçeli açıklamasında şunları kaydetti: 

"Şu anki tabloya göre CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının öne çıkması 23 Haziran seçimine bakışımızı asla değiştirmeyecek, hakkın ve hakikatin safındaki inançlı duruşumuzu etkilemeyecektir

Yeni bir erken seçim bahsi açmak, ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır.

Cumhur İttifakı kutlu varlığını muhafaza edecektir.

Türkiye'nin artan iç ve dış sorunlarına karşı Yenikapı ruhuyla hareket edeceğimiz, tartışmasız bir gerçektir."

 

devlet bahçeli , seçim
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM