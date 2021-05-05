Devlet Bahçeli'den Habertürk'e boykot paylaşımı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Habertürk'e boykot çağrısında bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Habertürk TV sunucusu Ebru Baki'yi ağır ifadelerle hedef almış, Yönter'e cevap Para Gündem programında Baki'ye konuk olan kanalın Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'den gelmişti.

Aydemir, ''Beğenmedikleri bir şey olduğunda siyasetçiler gazetecileri hedef gösteriyor. Ben bu ifadeleri tekrar ağzıma almak istemiyorum. Bu ifadeleri aynen, ne bir eksik ne bir fazla Ulvi Bey'e iade ediyorum'' ifadelerini kullanmıştı.

Aydemir açıklamalarının ardından ise MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, HaberTürk'ü sert sözlerle hedef almış ve ''Siz kimsiniz, hangi ölçü ve yüzle MHP ve Sayın Genel Başkanımızı özür dilemeye davet ediyorsunuz'' diye yazmıştı.

BAHÇELİ'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Söz konusu tartışmalar devam ederken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Bahçeli sosyal medya hesabından, ''#HabertürkTvİzlemiyorum'' paylaşımında bulundu.