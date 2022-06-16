Devlet Bahçeli'den ilk seçim vaadi: Üniversite sınavının kaldırılacağına inanıyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YKS sınavına günler kala sosyal medya hesabından sınava ilişkin açıklama yaptı.

Milyonlarca öğrenci YKS sınavına girmeye hazırlanırken; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulundu.

''18-19 Haziran 2022 tarihlerinde iki gün boyunca ve oturumlar halinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek her gencimize, her evladımıza öncelikle üstün başarılar diliyorum. Hedefledikleri üniversiteye girmelerini niyaz ediyorum'' diye yazan Bahçeli, ''Fakat unutmasınlar ki, YKS demek her şey demek değildir. Sınavlar geçer, kaldı ki her şey geçiyor, hayat hızla ileriye doğru akıyor. Mühim olan kubbede hoş bir seda bırakmaktır'' ifadelerini kullandı.

İLK SEÇİM VAADİ

Bahçeli ayrıca öğrencilere 'vaatlerde' bulundu. Üniversite sınavının kaldırılacağına inadığını belirten MHP Lideri, ''Yakın bir gelecekte, üniversite sınavının kaldırılacağına inanıyor, bu husustaki söz ve vaatlerimizin gerçekleşeceğini bu vesileyle açıklıyor, herkesin emin olmasını ümit ve temenni ediyorum'' diye yazdı.