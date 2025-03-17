Devlet Bahçeli'den Kavacık Muhtarı'na teşekkür telefonu

İstanbul'un Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'ne Devlet Bahçeli'nin ismi verildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mahalle muhtarını arayarak teşekkür etti.

İstanbul'un Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl açılışı yapılan 6 No'lu Aile Sağlık Merkezi'ne MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ismi verildi.

MHP'ye yakınlığıyla bilinen Bengütürk'ün haberine göre Bahçeli; Kavacık Mahallesi Muhtarı Yasemin Şahin'i telefonla arayıp adının sağlık ocağına verildiği için teşekkür etti.