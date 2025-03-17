Devlet Bahçeli'den Kavacık Muhtarı'na teşekkür telefonu
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İstanbul'un Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'ne Devlet Bahçeli'nin ismi verildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mahalle muhtarını arayarak teşekkür etti.
İstanbul'un Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl açılışı yapılan 6 No'lu Aile Sağlık Merkezi'ne MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ismi verildi.
MHP'ye yakınlığıyla bilinen Bengütürk'ün haberine göre Bahçeli; Kavacık Mahallesi Muhtarı Yasemin Şahin'i telefonla arayıp adının sağlık ocağına verildiği için teşekkür etti.
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