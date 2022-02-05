Devlet Bahçeli'den koronavirüse yakalanan Erdoğan ve eşine geçmiş olsun mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını açıklamasının ardından açıklama yaptı.

AK Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak - Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine canlı bağlantı ile katılmasının ardından koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından siyasi liderlerden geçmiş olsun mesajları geldi.

Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin lideri Devlet Bahçeli de açıklama yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanımıza ve eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Birazdan kendilerini arayıp geçmiş olsun dileklerimi ileteceğim." dedi.