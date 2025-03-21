Devlet Bahçeli'den ''sokak'' çağrısı yapan Özgür Özel'e tek cümlelik uyarı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel'in ''Bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız'' sözlerine tepki gösterdi. Bahçeli, ''Yargıya saygı duy, partinde otur.'' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan terör ve yolsuzluk operasyonu devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da gözaltına alındığı operasyonu Saraçhane’de düzenlenen gösterilerde protesto ediyor.

Dün gece Saraçhane’de buluşan çok sayıda kişi protesto gösterisi düzenledi.

Burada kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bundan sonraki süreçte CHP'den salonlarda, binalarda kimse siyaset beklemesin bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız.” dedi.

CHP lideri, “Size çağrım var. Eşinizi, dostunuzu, komşunuzu alın onu teşvik edin sandığa kadar eşlik edin söz mü?” diye konuştu.

BAHÇELİ'DEN ÖZEL'E TEPKİ

Milliyetçi Hareket Partisi’nin sosyal medya hesabından MHP lideri Devlet Bahçeli’nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik bir açıklaması paylaşıldı.

MHP’den yapılan paylaşımda, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’den CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e uyarı. ‘Yargıya saygı duy, partinde otur.’” ifadelerine yer verildi.