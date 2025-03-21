  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Devlet Bahçeli'den ''sokak'' çağrısı yapan Özgür Özel'e tek cümlelik uyarı

Devlet Bahçeli'den ''sokak'' çağrısı yapan Özgür Özel'e tek cümlelik uyarı

Devlet Bahçeli'den ''sokak'' çağrısı yapan Özgür Özel'e tek cümlelik uyarı
Güncelleme:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel'in ''Bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız'' sözlerine tepki gösterdi. Bahçeli, ''Yargıya saygı duy, partinde otur.'' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan terör ve yolsuzluk operasyonu devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da gözaltına alındığı operasyonu Saraçhane’de düzenlenen gösterilerde protesto ediyor.

Dün gece Saraçhane’de buluşan çok sayıda kişi protesto gösterisi düzenledi.

Burada kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bundan sonraki süreçte CHP'den salonlarda, binalarda kimse siyaset beklemesin bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız.” dedi.

CHP lideri, “Size çağrım var. Eşinizi, dostunuzu, komşunuzu alın onu teşvik edin sandığa kadar eşlik edin söz mü?” diye konuştu.

BAHÇELİ'DEN ÖZEL'E TEPKİ

Milliyetçi Hareket Partisi’nin sosyal medya hesabından MHP lideri Devlet Bahçeli’nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik bir açıklaması paylaşıldı.

MHP’den yapılan paylaşımda, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’den CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e uyarı. ‘Yargıya saygı duy, partinde otur.’” ifadelerine yer verildi.

 

Etiketler MHP Devlet Bahçeli özgür özel CHP
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'daki gürültü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı İstanbul'daki gürültü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı Türkiye'nin en lezzetli yemeklerinden biri daha dünyanın en iyi ekmekleri arasına girdi Türkiye'nin en lezzetli yemeklerinden biri daha dünyanın en iyi ekmekleri arasına girdi AK Partili eski milletvekilinden skandal paylaşımlar! AK Partili eski milletvekilinden skandal paylaşımlar! Cem Küçük bu sefer de ''sokağa çıkan üniversitelileri'' tehdit etti! Cem Küçük bu sefer de ''sokağa çıkan üniversitelileri'' tehdit etti! İmamoğlu için ortalığı karıştıran ''cezaevi'' iddiası İmamoğlu için ortalığı karıştıran ''cezaevi'' iddiası Kulislerden sızan olay iddia: ''İmamoğlu geçen ay gözaltına alınacaktı ama...'' Kulislerden sızan olay iddia: ''İmamoğlu geçen ay gözaltına alınacaktı ama...'' Fatih Altaylı AK Parti'nin İBB için düşündüğü kayyumu ''hazır ol talimatı verildi'' diyerek açıkladı Fatih Altaylı AK Parti'nin İBB için düşündüğü kayyumu ''hazır ol talimatı verildi'' diyerek açıkladı Sertab Erener'den olay olan ''DESTAN YAZALIM'' çağrısı Sertab Erener'den olay olan ''DESTAN YAZALIM'' çağrısı Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan yeni görüntü Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan yeni görüntü Türkiye'nin gerçek Atlantisi ortaya çıktı... Sular çekildi, devasa yerleşim yerleri gözüktü Türkiye'nin gerçek Atlantisi ortaya çıktı... Sular çekildi, devasa yerleşim yerleri gözüktü
Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan İsmail Saymaz'a olay sözler! Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan İsmail Saymaz'a olay sözler! Peki ya İBB'ye kayyum atanırsa ? Özel'den dikkat çeken karar! Peki ya İBB'ye kayyum atanırsa ? Özel'den dikkat çeken karar! Hayal Köseoğlu aşkını ''öpmelere doyamadığı'' görüntülerle ilan etti Hayal Köseoğlu aşkını ''öpmelere doyamadığı'' görüntülerle ilan etti Gonca Vuslateri çok merak edilen eşiyle aşka geldi Gonca Vuslateri çok merak edilen eşiyle aşka geldi Dudak dudağa görüntülenen Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında karar çıktı Dudak dudağa görüntülenen Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında karar çıktı Kış soğuna ve yağışlara veda edin... Bahar geri geliyor! Kış soğuna ve yağışlara veda edin... Bahar geri geliyor! Hem sahur sofralarında hem de iftar sofralarında aynı şeyi yiyorlar... Hem sahur sofralarında hem de iftar sofralarında aynı şeyi yiyorlar... Çölün ortasında gizemli keşif! Bilim insanları da şaşkın Çölün ortasında gizemli keşif! Bilim insanları da şaşkın Osman Sınav'ın ölmeden önceki isteği ortaya çıktı Osman Sınav'ın ölmeden önceki isteği ortaya çıktı Benzin, motorin ve LPG'ye dev gibi birer zam geliyor! Benzin, motorin ve LPG'ye dev gibi birer zam geliyor!