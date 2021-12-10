Devlet Bahçeli'den Süleyman Soylu'ya destek: İçişleri Bakanımıza çakal demek...

MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek verdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

Şehitlerimizin acısına maruz kaldığımız şu günlerde, TBMM Genel Kurulu’nda 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nin görüşülmesi esnasında tezahür eden ağır provokasyonlar, şiddet ve derinlik kazanan tahrik provaları yürek yaramıza adeta tuz basmaktadır. İhanet her yerdedir.

SOYLU'YA DESTEK

İçişleri Bakanlığımızın bütçesi görüşülürken, CHP’li ve HDP’li milletvekillerinin beka mücadelemizden intikam alır gibi, şehitlerimize hakaret edercesine, kahraman güvenlik görevlilerimize saldırırcasına öfke nöbetine kapılmaları, nefret diline kapılanmaları aleni zillettir.

Terörle mücadelede tarihi başarılara imza atan bakanlıklarımızın bütçeleri müzakere edilirken mayası bozuk, meşrebi bulanık, mensubiyeti hasarlı isimlerin alçalmış üsluplarıyla Genel Kurulu terörize etmeleri hakikaten rezaletin daniskası, işbirlikçiliğin alametifarikasıdır.

TBMM’de yaşanan karmaşa ve siyasi kundakçıların tacizleri asla tesadüfi değildir. Bölücü terör örgütü darbe üstüne darbe yedikçe Meclis’e yuvalanmış ittifak ve ikbal ortaklarının ateşi yükselmekte, sinir sistemleri, oto kontrol mekanizmaları altüst olmaktadır.

CHP VE HDP'YE SERT SÖZLER

Artık CHP’yi HDP’den, Kılçdaroğlu’nu terörist Demirtaş veya terörist Karayılan’dan ayırt etmek, ayrı değerlendirmek neredeyse imkansızdır. Eline ve diline hakim olamayan, şuur ve ruhunu çaldıran Kılıçdaroğlu istikameti kaybolan, iradesine terörizmin ambargo koyduğu bir şahıstır.

Bir HDP’li vekilin “Kürdistan’a özgürlük şiarıyla iktidara geleceğiz” açıklamasına sessiz kalıp bu bölücünün Genel Kurul çalışmalarına 3 birleşim katılmama cezasına itiraz eden Kandil’in yeni CHP’sidir. İçişleri Bakanımıza çakal demek de soysuzluk ve terör seviciliktir.

Allah’ın izni, milletimizin desteğiyle, dağda, şehirde, kırsalda, mezrada, sınır ötesinin her tehdit saçan noktasında başı ezilen, ayaklar altında sürünen terör örgütünün hunhar ve hain fermanını TBMM’de okumaya çalışan mülevves ve müptezel emellere müsaade edilmeyecektir.

Meclis kürsüsünü lekeleyip demokrasiyi ve milli iradeyi hedef alarak,terörle mücadelede insanüstü mücadeleler sergileyen bakanlarımıza dil uzatan sefiller meydanın boş olduğunu sanmasınlar.Türk milleti her şeyin gözlemcisi,her gelişmenin takipçisi,her terör hayranının da hasmıdır.