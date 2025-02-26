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Devlet Bahçeli'nin son sağlık durumu açıklandı

Devlet Bahçeli'nin son sağlık durumu açıklandı
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6 Şubat'ta kalp kapakçığı ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama geldi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, 4 Şubat'ta başvurduğu hastanede yapılan tektikler sonucunda kalp kapakçığında sorun meydana geldiği tespit edildi. Bahçeli, 6 Şubat'ta ise kalp kapakçığı ameliyatı oldu. MHP'den yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat'ta tedavisi tamamlanan ve taburcu olan Bahçeli, daha sonra Ankara'daki evinde dinlenmeye geçti. 

''SAĞLIĞI DÜŞMANLARI ÜZECEK KADAR İYİDİR''

Bahçeli'nin son sağlık durumuyla ilgili MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'dan açıklama geldi. Durmaz, "Hamdolsun, Sayın Genel Başkanımızın sağlığı, dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek, hesap yapanları da kahredecek kadar iyidir" dedi. ''

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İHA

Etiketler MHP Devlet Bahçeli sağlık durumu
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