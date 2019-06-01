Dilipak'tan AK Parti'ye: ''Halka yalan söylemeyin!''

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, yazısında 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine değindi. Dilipak, bir sureye atıfta bulunduktan sonra "Bakın eğer bu sonucun değişmesini istiyorsanız, kendinizi değiştirin. Bu sonuç, bugünkü halimizin önümüze koyduğu faturadır" dedi. Halka yalan söylenmemesi gerektiğini vurguladı.

Dilipak'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Yine bir seçime gidiyoruz ya, Maide 105’i hatırlatayım istedim: “Ey iman edenler, siz kendinizi düzeltmeye bakın. Siz doğru gittikten sonra yanlış yola sapanlar size bir zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah’adır. O size neler yaptığınızı haber verecektir.” Bakın eğer bu sonucun değişmesini istiyorsanız, kendinizi değiştirin. Bu sonuç, bugünkü halimizin önümüze koyduğu faturadır. Ne kendinize yalan söyleyin, ne halka. 10 emirden biri “Yalan söylemeyeceksin”dir. Allah’ın kullarına yalan söyleyen Allah’a da yalan söylemiş olur. Zina eder, kumar oynar, şarap içer, torpil yapar, rüşvet yer ve sorulduğunda, kendi nefsini, ortaklarının nefsini, eşi, dostunu, evlad-ı ıyalini aklamak için yalan söyler. Yandaşlarını onda olmayan sıfatlarla över, rakiplerini onlarda olmayan sıfatlarla yerer. Bunlar yalancıların tâ kendileridir. Yalancının mumu ise yatsıya kadar da yanmaz."