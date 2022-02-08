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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna krizi ve Ermenistan ile normalleşme süreci gibi birçok konu ele alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna gerginliği çerçevesindeki son gelişmeler gündeme gelirken Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin diyalog yoluyla azaltılmasına yönelik girişimleri hakkında muhatabına bilgi verdi.

Görüşmede, Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeler de ele alınırken Çavuşoğlu, PKK-YPG’nin Suriye’deki bölücü faaliyetlerine ve sivillere yönelik saldırılarına dikkat çekerek, bu terör örgütüne karşı Türkiye'nin mücadelesinin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Kafkaslar'daki son gelişmeler ve Ermenistan’la devam eden normalleşme süreci de ele alınırken Bakan Çavuşoğlu, Blinken’ı 11-13 Mart'ta yapılacak Antalya Diplomasi Forumuna davet etti.

Blinken görüşmede, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Etiketler abd dışişleri çavuşoğlu
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