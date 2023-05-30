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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilerek, "Bakan Blinken, Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi ve parlamento seçimlerinde elde edilen başarı nedeniyle tebriklerini iletmiştir. Görüşmede, önümüzdeki dönemde yapılması öngörülen stratejik mekanizma toplantısının hazırlıkları, savunma sanayii alanındaki iş birliği, New York’taki Türkevi’ne yapılan saldırı, İsveç’in NATO üyelik süreci ve İstanbul Tahıl Anlaşması konuları ele alınmıştır" denildi.

Etiketler dışişleri çavuşoğlu görüşme
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