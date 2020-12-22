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  4. 22 Aralık 2020 22:15

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bangladeş’te

Dışişleri Bakanı Mevlit Çavuşoğlu, Endonezya’da bulunduğu resmi temasların ardından Bangladeş’e geçti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bangladeş’te
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Endonezya arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümünde geldiği Endonezya'daki temaslarının ardından resmi ziyaret kapsamında Bangladeş'e geldi. Çavuşoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kardeş Endonezya'dan sonra ikili görüşmeler ve Büyükelçiliğimizin yeni hizmet binasının açılışı için kardeş Bangladeş'teyiz” ifadelerini kullandı.

bakan , dışişleri , Bangladeş
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