Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bangladeş’te

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Endonezya arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümünde geldiği Endonezya'daki temaslarının ardından resmi ziyaret kapsamında Bangladeş'e geldi. Çavuşoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kardeş Endonezya'dan sonra ikili görüşmeler ve Büyükelçiliğimizin yeni hizmet binasının açılışı için kardeş Bangladeş'teyiz” ifadelerini kullandı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol