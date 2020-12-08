Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcü mevkidaşı ile görüştü

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele, uluslararası ve bölgesel iş birliği, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü mekanizması konuları ele alındı.
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