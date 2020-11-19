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  4. 19 Kasım 2020 22:04

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Barzani'yle görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yle bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Barzani'yle görüştü
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Barzani telefon görüşmesi yaptı.

Barzani'nin medya ofisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede, Çavuşoğlu'nun, Erbil Valisi Ferset Sofi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesi nedeniyle Barzani'ye taziye dileğinde bulunduğu belirtildi.

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