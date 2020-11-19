Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Barzani'yle görüştü

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Barzani telefon görüşmesi yaptı.
Barzani'nin medya ofisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede, Çavuşoğlu'nun, Erbil Valisi Ferset Sofi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesi nedeniyle Barzani'ye taziye dileğinde bulunduğu belirtildi.
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